Умєров відзвітував за два роки на посаді міністра оборони: головні досягнення

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки своєї роботи за два роки на посаді, окресливши ключові досягнення у сферах планування, виробництва озброєння, цифровізації та міжнародної допомоги.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 16 липня.

— Для мене це найбільша честь у житті, — наголосив Умєров.

Основні пріоритети:

Оборонне планування;

Оборонні закупівлі;

Розвиток ОПК;

Військові технології (MilTech);

Цифровізація армії;

Міжнародна технічна допомога;

Оборонне планування та удари по тилу

Умєров повідомив, що за два роки було уражено понад 400 цілей у тилу ворога — нафтобази, логістику, ППО, інфраструктуру. Вперше з початку війни узгоджено потреби ЗСУ на 2024–2025 роки, оновлено План оборони, Стратегію воєнної безпеки та створено Центр планування далекобійних ударів.

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Закупівлі: 15 млрд грн економії

Перезапущено Агенцію оборонних закупівель та створено Державного оператора тилу (DOT). Цифровізація закупівель дозволила скоротити час постачання у 4 рази.

Власне виробництво: зріст у 35 разів

За словами міністра, інвестиції в ОПК за два роки склали понад $20 млрд, галузь виросла з $1 до $35 млрд. 95% дронів — українські. Виробництво боєприпасів зросло в 2,5 раза, артилерії — у 3.

Спільне виробництво з союзниками

Вже реалізовано 21 спільний проєкт із партнерами, ще 10 у процесі. Залучено $4 млрд іноземних інвестицій за Данською моделлю.

Міжнародна допомога

У 2025 році обсяг безпекової допомоги Україні сягнув $43 млрд — це рекордний показник із 2022 року.

Рекрутинг та реформа мобілізації

Створено понад 50 центрів рекрутингу. Запущено контрактну службу для молоді 18–24 років, програму для іноземців, оновлено базову підготовку.

Цифровізація: Армія+, Резерв+, DELTA

Армія+: понад 830 тис. військових подають рапорти, навчаються онлайн і переводяться між частинами.

Резерв+: 4,5 млн військовозобов’язаних можуть отримати документи, відстрочку чи направлення на ВЛК онлайн.

DELTA: понад 120 тис. користувачів, інтеграція для спільного планування бойових операцій.

— Ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! — підсумував Умєров.

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