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Латиніна і Королевська: Зеленський увів у дію санкції РНБО проти блогерів і російських воєнкорів

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №502/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року про запровадження персональних санкцій проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян РФ.

Нові санкції в Україні: хто потрапив до списку за підривну діяльність

Санкції запроваджені відповідно до статті 5 Закону України Про санкції на підставі подання Служби безпеки України.

Як пояснив уповноважений із питань санкцій Владислав Власюк, до списку внесено:

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  • блогерів, які систематично поширюють антиукраїнські наративи, виправдовують дії держави-агресора та створюють загрозу національній безпеці;

  • російських військових кореспондентів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які відкрито підтримують російську агресію, легітимізують воєнні злочини РФ та глорифікують учасників так званої “спеціальної воєнної операції”.

Зокрема в списку:

  • російська блогерка Юлія Латиніна,
  • український блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський),
  • бизнесмен Геннадій Балашов,
  • екснардепка Наталія Королевська,
  • Z-воєнкор Тетяна Аксьоненко.

РНБО доручила Кабінету міністрів України, СБУ, НБУ та Комісії державних нагород забезпечити реалізацію обмежувальних заходів і моніторинг їхньої ефективності. Крім того, Міністерство закордонних справ України має поінформувати іноземних партнерів та ініціювати запровадження аналогічних санкцій іншими державами.

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