Латиніна і Королевська: Зеленський увів у дію санкції РНБО проти блогерів і російських воєнкорів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №502/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року про запровадження персональних санкцій проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян РФ.
Нові санкції в Україні: хто потрапив до списку за підривну діяльність
Санкції запроваджені відповідно до статті 5 Закону України Про санкції на підставі подання Служби безпеки України.
Як пояснив уповноважений із питань санкцій Владислав Власюк, до списку внесено:
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блогерів, які систематично поширюють антиукраїнські наративи, виправдовують дії держави-агресора та створюють загрозу національній безпеці;
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російських військових кореспондентів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які відкрито підтримують російську агресію, легітимізують воєнні злочини РФ та глорифікують учасників так званої “спеціальної воєнної операції”.
Зокрема в списку:
- російська блогерка Юлія Латиніна,
- український блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський),
- бизнесмен Геннадій Балашов,
- екснардепка Наталія Королевська,
- Z-воєнкор Тетяна Аксьоненко.
РНБО доручила Кабінету міністрів України, СБУ, НБУ та Комісії державних нагород забезпечити реалізацію обмежувальних заходів і моніторинг їхньої ефективності. Крім того, Міністерство закордонних справ України має поінформувати іноземних партнерів та ініціювати запровадження аналогічних санкцій іншими державами.