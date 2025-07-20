Латиніна і Королевська: Зеленський увів у дію санкції РНБО проти блогерів і російських воєнкорів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №502/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року про запровадження персональних санкцій проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян РФ.

Нові санкції в Україні: хто потрапив до списку за підривну діяльність

Санкції запроваджені відповідно до статті 5 Закону України Про санкції на підставі подання Служби безпеки України.

Як пояснив уповноважений із питань санкцій Владислав Власюк, до списку внесено:

Зараз дивляться

блогерів , які систематично поширюють антиукраїнські наративи, виправдовують дії держави-агресора та створюють загрозу національній безпеці;

російських військових кореспондентів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які відкрито підтримують російську агресію, легітимізують воєнні злочини РФ та глорифікують учасників так званої “спеціальної воєнної операції”.

Зокрема в списку:

російська блогерка Юлія Латиніна,

український блогер Андрій Серебрянський (Андрій Луганський),

бизнесмен Геннадій Балашов,

екснардепка Наталія Королевська,

Z-воєнкор Тетяна Аксьоненко.

РНБО доручила Кабінету міністрів України, СБУ, НБУ та Комісії державних нагород забезпечити реалізацію обмежувальних заходів і моніторинг їхньої ефективності. Крім того, Міністерство закордонних справ України має поінформувати іноземних партнерів та ініціювати запровадження аналогічних санкцій іншими державами.

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