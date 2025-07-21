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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Французькі компанії готові виробляти БпЛА в Україні: Зеленський після зустрічі з Барро

Зеленський і Барро
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Візит французького міністра відбувся у межах його участі в конференції українських послів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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—  Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні — і це дуже цінно, — написав Зеленський.

Сторони також обговорили:

Зараз дивляться
  • потреби України в системах протиповітряної оборони;
  • підготовку українських військових, яку організовує Франція;
  • санкції проти РФ;
  • переговори щодо вступу України до ЄС.

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Окрему зустріч із Жан-Ноелем Барро провела прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що французька делегація змогла побачити, як живе Київ після російських нічних атак, і це підкреслило нагальність потреб у ППО, дронах та винищувачах.

— Одна з тем зустрічі — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні, — додала вона.

Україна та Франція підписали дві декларації:

  • про створення нового фонду на 200 млн євро з 2026 року для підтримки критичної інфраструктури та економіки;
  • про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.
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Володимир ЗеленськийЗброяФранціяЮлія Свириденко
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