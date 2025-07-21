Французькі компанії готові виробляти БпЛА в Україні: Зеленський після зустрічі з Барро

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Візит французького міністра відбувся у межах його участі в конференції українських послів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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— Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні — і це дуже цінно, — написав Зеленський.

Сторони також обговорили:

Зараз дивляться

потреби України в системах протиповітряної оборони;

підготовку українських військових, яку організовує Франція;

санкції проти РФ;

переговори щодо вступу України до ЄС.

Переговори прем’єра Свириденко і Барро: що відомо

Окрему зустріч із Жан-Ноелем Барро провела прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що французька делегація змогла побачити, як живе Київ після російських нічних атак, і це підкреслило нагальність потреб у ППО, дронах та винищувачах.

— Одна з тем зустрічі — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні, — додала вона.

Україна та Франція підписали дві декларації:

про створення нового фонду на 200 млн євро з 2026 року для підтримки критичної інфраструктури та економіки;

про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.

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