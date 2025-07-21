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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Зеленський на представленні Шмигаля: Цього тижня мають бути всі контракти щодо БпЛА

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офіс президента

Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні та ефективні дрони-перехоплювачі.

На цьому під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про завдання для Міноборони під час представлення Шмигаля

Окреслюючи завдання для Міноборони під час представлення Шмигаля, Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна зіставна із загрозою відповідь на удари.

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Частина угод щодо дронів-перехоплювачів уже була укладена, щодо окремих іще треба попрацювати.

– Цього тижня мають бути всі контракти, – наголосив президент України.

Серед головних пріоритетів, говорить глава держави, має бути відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів.

Нагадаємо, Шмигаль обговорив із Федоровим співпрацю в обороні.

За словами Шмигаля, на зустрічі вони обговорили ключові напрями взаємодії у розвитку оборонних технологій та інновацій.

Особливу увагу приділили масштабуванню вже ефективних на полі бою рішень – зокрема дронів-перехоплювачів, які демонструють значні результати у боротьбі з Шахедами.

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