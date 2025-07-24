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Німеччина долучиться до експертизи українського антикорупційного законопроєкту – Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Мерцом: що відомо

За словами президента, бесіда була конструктивною й охоплювала низку важливих тем, зокрема підтримку антикорупційних реформ, євроінтеграцію та оборонні потреби.

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Президент проінформував канцлера, що вже погоджено текст законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективну роботу антикорупційних органів в Україні. Зеленський наголосив, що документ підтримано всіма ключовими антикорупційними інституціями країни. Було підкреслено спільну позицію щодо неприпустимості будь-якого російського впливу на антикорупційну інфраструктуру.

Президент запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту, і канцлер Мерц висловив готовність надати підтримку.

Окремо сторони обговорили реалізацію домовленостей з ЄС та підготовку до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Євросоюзу. За словами Зеленського, Берлін повністю підтримує Київ у цьому процесі.

Також під час розмови йшлося про ситуацію на фронті. Президент України наголосив на потребі додаткового фінансування для нарощування виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

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