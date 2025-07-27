Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи уряду

Минув перший тиждень роботи нового складу Кабінету міністрів. Уряд визначив чотири основні напрями своєї діяльності: гідність людини, безпека, розвиток економіки та відбудова країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Пріоритети нового Уряду: що відомо

Одним із головних завдань соціальної політики стало протезування військових і цивільних. За словами Свириденко, уряд має на меті забезпечити своєчасне та якісне протезування для всіх, хто цього потребує.

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Одним із прикладів сучасного підходу названо українське виробництво Esper Bionics, яке вже виготовляє біонічні протези. Уряд планує впровадити грантову програму для розвитку українських виробників у цій сфері.

Також фахівці МОЗ і Мінсоцполітики отримали завдання розробити чіткий план усунення проблем із затримками, чергами та неякісними послугами у сфері протезування та реабілітації.

У секторі оборони оголошено масштабування власного виробництва вибухівки. Уряд також запустив новий грантовий конкурс у межах платформи Brave1 спільно з Мінцифри. Мета — щоб усі компоненти, від обладнання до хімії, виготовлялися в Україні.

У сфері економіки уряд почав втілювати рішення РНБО щодо мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронців, а також розпочав аудит усіх державних витрат. Очікується суттєве скорочення бюрократичних процедур і дерегуляція.

Крім того, триває серія особистих зустрічей прем’єрки з міністрами для формування програми дій нового уряду.

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