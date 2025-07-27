Зеленський обговорив із фон дер Ляєн новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили ключові питання європейської інтеграції, посилення санкцій проти Росії та реформування антикорупційної інфраструктури України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

ЄС підтримує антикорупційний законопроєкт: що відомо

Окрема увага була приділена законопроєкту щодо незалежності та ефективності антикорупційних органів (НАБУ та САП), який, як очікується, буде ухвалено вже наступного тижня. Зеленський подякував Єврокомісії за надану експертну підтримку.

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Також президент повідомив, що Україна продовжує виконання реформ у межах програми Ukraine Facility для отримання макрофінансової допомоги. Зокрема, підписано закони про реформу АРМА та розвиток факторингу. Урсула фон дер Ляєн відзначила позитивний прогрес України у виконанні індикаторів програми.

Крім того, сторони обговорили 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який передбачає зниження граничної ціни на російську нафту. Зеленський наголосив, що всі санкційні пакети ЄС повністю імплементовано в Україні.

Також було порушено питання відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до ЄС. Зеленський запевнив, що Україна готова діяти максимально швидко.

Що передувало

21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.

Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з РФ.

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що фактично знищують незалежність НАБУ і САП.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору.

Після голосування у Раді у кількох містах України спалахнули мітинги проти законопроєкту №12414. У Києві на акцію протесту прийшли щонайменше 1,2 тис. людей – вони зібралися на площі біля Національного театру імені Івана Франка.

Факти ICTV публікували експертний розбір про те, що означає законопроєкт №13533 для незалежності САП і НАБУ, які пункти передбачає документ, що зміниться та на які моменти варто звернути увагу.

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