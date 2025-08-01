Україна прагне завершення війни цього року, але Росія лише імітує переговори – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ хоче завершити війну з Росією вже у 2025 році, однак Москва лише створює ілюзію мирного діалогу, намагаючись виграти час для подальшої агресії.

Про це Сибіга сказав в інтерв’ю фінському виданню Yle.

Нові санкції мають зруйнувати економіку РФ: що відомо

За словами глави МЗС, президент США Дональд Трамп — єдиний, кого боїться Путін, і саме тому ініційовані ним санкції можуть стати реальним кроком до завершення війни. Він підкреслив, що міжнародне співтовариство уважно стежить, чи дотримається американський лідер своїх обіцянок.

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— Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами, — сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що завершення війни є не лише інтересом України, але і ключовим фактором глобальної безпеки.

— Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями примусити Росію до миру, — зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, запропонувавши зустріч на рівні лідерів.

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