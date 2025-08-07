Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Фантазії Onet: радник Зеленського спростував дані щодо пропозицій про перемир’я

Пропозиції США Росії щодо перемир’я: що відомо
Фото: Depositphotos

Радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин спростував інформацію польського порталу Onet, згідно з якою під час нещодавньої розмови Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорювали пропозиції Росії щодо умов припинення вогню в Україні.

Розмова Зеленського з Трампом: що відомо

Публікація порталу Onet стверджувала, що США нібито запропонували Росії компромісний варіант перемир’я, який передбачає припинення бойових дій, фактичне визнання окупованих територій (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років), скасування більшості санкцій, а також поступове відновлення енергетичної співпраці.

— Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі, — зазначив Литвин у дописі.

Нагадаємо, що після візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви 6 серпня Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову того ж дня.

Сьогодні президент України анонсувавдень багатьох дзвінків і контактів” для реального просування на шляху до миру.

