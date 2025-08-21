Ми маємо сили боротися та не будемо відмовлятися від територій – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Україна здатна протистояти окупантам. А ще Київ не погодиться на будь-який ультиматум і не збирається проводити референдум щодо територій.

Про це Єрмак сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriera della sera.

Україна здатна відбивати агресію РФ

За словами очільника Офісу президента, після 11 років війни на Сході Україна контролює понад 25% Донбасу. За останні 1000 днів боїв ворожа армія захопила лише 1% України, зазнавши колосальних втрат.

Зараз дивляться

– Ми повинні розуміти, що ми не програємо, а росіяни не перемагають. Це, безумовно, складна ситуація, як і кожна війна, але ми не піддаємося шантажу жодних ультиматумів. Ми ще можемо боротися, – сказав Андрій Єрмак.

Україна не поступиться територіями

На запитання, чи готова Україна поступитися Путіну територіями, Андрій Єрмак наголосив, що всі територіальні питання будуть розглянуті під час його двосторонньої зустрічі з кремлівським диктатором. Проте Київ у жодному випадку не має наміру відмовлятися від своїх національних територій.

На запитання, чи готовий Київ провести референдум щодо змін до Конституції, які б дозволяли визнати окупацію певних регіонів, голова Офісу президента наголосив, що референдуму не буде.

– Ні, ми цього не робимо і на цей час не маємо наміру віддавати жодної частини нашої землі. Але сьогодні ми реалісти і знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і на цей момент ми не в змозі звільнити їх збройним шляхом. Водночас ми хочемо покласти край війні і щоб вона не повторилася в майбутньому, – зауважив Андрій Єрмак.

Позиція Путіна

Андрій Єрмак не вважає, що позиція російського диктатора Путіна змінилася і він відмовився від бажання повністю захопити Україну.

– Я не думаю, що він змінився, але він зрозумів, що не може перетворити нас на щось на зразок Білорусі. Путін був здивований нашою здатністю до опору, а тепер він збентежений новою співпрацею між нами, ЄС і Трампом. Все це спонукає його до більш реалістичної позиції, – зауважив керівник ОПУ.

Він також заявив, що США є сильним партнером Україні, і без американської допомоги ми були б в набагато гіршому становищі. На думку Андрія Єрмака, Трампа є першим американським президентом, який вселив страх у Путіна і змусив його погодитися на саміт з Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.