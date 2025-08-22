Війна за Незалежність: Рада ухвалила офіційну назву боротьби України з Росією

Головне Верховна Рада ухвалила офіційну назву війни РФ проти України.

На офіційному рівні з'являється термін рашизм на позначення загарбницької ідеології РФ.

Верховна Рада на законодавчому рівні закріпила офіційну назву збройного протистояння українського народу російській загарбницькій навалі – війна за Незалежність України.

Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради України.

Закон 13273 Про засади державної політики національної пам’яті українського народу парламентарі проголосували 21 серпня.

Свої голоси “за” віддали 273 члени парламенту. Документ вже підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, тепер закон має підписати президент.

Що передбачає закон про державну політику національної пам’яті

Так, документ закріплює у правовому полі низку нових категорій та термінів, зокрема: війна за Незалежність України, національна пам’ять, державна політика національної пам’яті українського народу, історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу, місце пам’яті українського народу.

Термін війна за Незалежність України

У законі чітко визначена назва для боротьби українців проти повномасштабного вторгнення РФ — війна за Незалежність України.

Це боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність проти російської агресії, яка розпочалась 19 лютого 2014 року (стаття 1, пункт 1.1).

У законі прописані першопричини російського нападу на Україну — це послідовна імперська політика РФ, спрямована на заперечення та знищення української державності та ідентичності нашого народу.

Варто наголосити, що війна в Україні – це не ситуативний конфлікт, а закономірний результат тривалої політики РФ, яка заперечує право українців на власну державу.

Закон визначає етапи сучасної війни:

окупація Криму;

проведення АТО на Донбасі як першої форми збройної відсічі російським окупантам;

оборона та стримування ворожих військ у Донецькій та Луганській областях;

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Термін рашизм

Вперше на офіційному рівні з’являється термін рашизм на позначення російської ідеології, яка поєднує риси шовінізму, імперіалізму, а також комуністичного й нацистського режимів.

Водночас політичний режим у Російській Федерації визначено як нацистський тоталітарний.

Рашизм — різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. (стаття 1, пункт 1.12).

Закон визначає природу рашизму – це системна політика заперечення державності України, знищення нашої держави та позбавлення українців історичної пам’яті.

Джерело : Верховна Рада

