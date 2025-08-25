Сибіга відповів Лаврову: Абсурдно чути про легітимність, коли Путін 25 років при владі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів главі МЗС Росії Сергію Лаврову про нібито нелегітимність українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України.

Так, напередодні Сергій Лавров заявив, що для підписання мирної угоди потрібна легітимна людина з української сторони, а для Росії Володимир Зеленський не є легітимним президентом.

– Коли дійдемо до моменту, коли підписуватимемо документи, необхідно чітке розуміння з боку всіх: людина, яка підписуватиме ці документи повинна мати легітимність. Відповідно до української Конституції, пан Зеленський на цей час нею не володіє, – сказав Лавров в інтерв’ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські медіа.

Відповідь Сибіги Лаврову

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що такі заяви Лаврова є цілковито абсурдними, адже кремлівський диктатор Путін вже 25 років при владі.

Нагадаємо, що за Конституцією України, чергові президентські вибори мали відбутися у березні 2024 року. Та закон про воєнний стан забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.

А от Путін прийшов до влади у 1 грудня 1999 року. Його “обирали” президентом” РФ п’ять разів. Впродовж 2008-2012 років російським президентом був ставленик Дмитро Медведєв, а Путін тоді очолював уряд. Та фактично в ті роки країною все одно керував Путін.

Крім того, усі так російські вибори супроводжувалися фальсифікаціями і переслідуванням опозиції.

Джерело : МЗС

