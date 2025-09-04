Верховна Рада відновила онлайн-трансляції своїх пленарних засідань, підтримавши відповідний проєкт постанови №13719.

Про результати голосування повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

ВР відновила онлайн-трансляції засідань парламенту

Цю постанову підтримали 266 народних депутатів під час пленарного засідання у четвер, 4 вересня.

Згідно з документом, прямі трансляції відкритих пленарних засідань Верховної Ради здійснюються телеканалом Рада.

Постанова також скасовує годинний мораторій на новини з парламенту після закінчення пленарного засідання, який діяв із початку воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Железняк додав, що з сьогоднішнього дня відновити трансляцію відмовилися, тож це станеться у середині вересня. За рішення відновити трансляції з 4 вересня проголосували лише 146 нардепів.

Раніше нардепи пояснювали, що запровадження таких змін сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності Верховної Ради, зміцненню довіри громадян та виконанню міжнародних рекомендацій.

У липні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада провела засідання з відкритою онлайн-трансляцією. На початку засідання депутати влаштували бійку.

