У Севастополі партизани перевірили військову базу Чорноморського флоту РФ та виявили дефіцит техніки.

Про це повідомляє рух Атеш.

Стратегічний центр флоту РФ у Криму: що відомо

За даними агентів партизанського руху Атеш, на території військової бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі вивезено майже всю техніку.

Поодинокі машини мають неробочий вигляд.

— Це ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

В Атеш нагадали, що 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є стратегічним об’єктом, через який ЧФ РФ отримує пальне, боєкомплекти і продовольство. Без його функціонування флот фактично втрачає можливість вести бойові дії.

Недарма склади центру вже неодноразово ставали цілями ЗСУ, зокрема в районі Сахарної Головки та на вулиці Шабаліна.

Рух Атеш продовжує проводити у Криму розвідувальні операції та передавати інформацію Силам оборони України.

Фото: Військово-партизанський рух Атеш

