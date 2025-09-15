Окупанти вивезли військову техніку з центру забезпечення флоту РФ у Севастополі
У Севастополі партизани перевірили військову базу Чорноморського флоту РФ та виявили дефіцит техніки.
Про це повідомляє рух Атеш.
Стратегічний центр флоту РФ у Криму: що відомо
За даними агентів партизанського руху Атеш, на території військової бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі вивезено майже всю техніку.
Поодинокі машини мають неробочий вигляд.
— Це ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.
В Атеш нагадали, що 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є стратегічним об’єктом, через який ЧФ РФ отримує пальне, боєкомплекти і продовольство. Без його функціонування флот фактично втрачає можливість вести бойові дії.
Недарма склади центру вже неодноразово ставали цілями ЗСУ, зокрема в районі Сахарної Головки та на вулиці Шабаліна.
Рух Атеш продовжує проводити у Криму розвідувальні операції та передавати інформацію Силам оборони України.
Фото: Військово-партизанський рух Атеш