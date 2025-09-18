Президент Володимир Зеленський підписав закон №0332 про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство з Великою Британією та подякував британському королю Чарльзу III за підтримку.

Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х.

Угода про партнерство з Великою Британією

17 вересня Верховна Рада 295 голосами підтримала історичний договір про 100-річне партнерство з Великою Британією.

– Наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привілей підписати закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством, – наголосив президент Зеленський.

Він також подякував королю Сполученого Королівства Чарльзу III за незмінну підтримку України.

– У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильних позицій, і Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи. Разом ми багато досягли, і за підтримки волелюбних народів – Сполученого Королівства, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо боронити цінності й захищати життя, – сказав Зеленський та наголосив, що всі мають докладати зусиль, щоб дипломатія запрацювала та щоб забезпечити мир на європейському континенті.

Угода про партнерство України з Великою Британією: що передбачає

Угода про партнерство України з Великою Британією передбачає посилення військової співпраці у сфері морської безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях; протидію російській агресії; об’єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства у сфері охорони здоров’я, агротехнологіях, сфері дронів, космосі; реалізацію освітніх проєктів для посилення дружби між країнами.

