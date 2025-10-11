Україна синхронізувала антиросійські санкції з Японією: хто у списку
Президент Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з Японією антиросійських санкцій. Таким чином глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Синхронізація санкцій із Японією: хто у списку
Під санкції потрапили 8 фізичних та 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.
Серед них Павло Маріничев, гендиректор компанії Алроса, яка наповнює російський бюджет прибутками від видобутку алмазів. Також під санкціями директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також Рім Йон Хьок – представник північнокорейської компанії KOMID, яка постачає зброю російській армії.
Крім того, санкції застосовані до підприємств російського оборонно-промислового комплексу, зокрема до Стауту й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, які постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для армії РФ.
Також під санкціями приватна військова компанія Конвой, яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і банк ВТБ.
З червня 2025 року Україна ухвалила 8 санкційних пакетів і синхронізувала санкції із США, Канадою, Британією, Японією та з усіма санкційними пакетами Євросоюзу.
Загалом Україна запровадила обмеження проти 281 фізичної і 633 юридичних осіб, які пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, банківською системою РФ, а також залучені до обходу санкцій, функціонування російського тіньового флоту та викрадення українських дітей.