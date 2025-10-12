Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили потребу України у системах протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава держави.

Розмова Зеленського з Макроном 12 жовтня

Так, Володимир Зеленський подякував Франції за допомогу та поінформував Макрона про потреби для української оборони, передусім це системи ППО та ракети до них.

– Росія зараз користується тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими, – сказав Володимир Зеленський.

Він та Макрон обговорили, як розширити програму PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні.

Зеленський та Макрон також скоординували контакти з іншими партнерами та дипломатичні заходи наступних тижнів, щоб більше тиснути на Росію задля припинення війни в Україні.

Джерело : Офіс президента

