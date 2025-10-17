У Кошиці у Словаччині 17 жовтня розпочалися спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та глави уряду Словацької Республіки Роберта Фіцо.

У Кошиці стартували міжурядові консультації

Під час відкриття зустрічі Роберт Фіцо підкреслив, що консультації є можливістю обговорити питання, з яких Київ і Братислава мають різні позиції.

– Та одна річ є стовідсотковою: уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Нашим першим інтересом є кінець війни і зупинення ескалації. Для нас важливо досягти сталого миру до базових принципів ООН, – заявив Фіцо.

Він також наголосив, що сам факт проведення таких консультацій є важливим політичним сигналом.

Тим часом прем’єрка Юлія Свириденко висловила вдячність словацькому колезі за прийом та конструктивний діалог про співпрацю на практичних рівнях.

– Посилення тиску на агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність – це не просто політичні гасла, а життєва необхідність. Ці та інші теми сьогодні серед ключових в наших обговореннях, – зазначила вона.

Як відомо, у вересні Роберт Фіцо ініціював проведення четвертого засідання міжурядової комісії Україна — Словаччина, яке вирішили організувати саме у жовтні.

Нагадаємо, 15 жовтня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в межах робочого візиту до Вашингтона зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Діалог був зосереджений на першочергових проєктах щодо критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

