Українська сторона запросила спеціального посланця Білого дому Стіва Віткоффа та інших американських високопосадовців відвідати Україну.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заяву очільника МЗС України Андрія Сибігу.

Стіва Віткоффа запросили до України

— Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів, — заявив Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Міністр закордонних справ наголосив, що американські союзники не потребують додаткового запрошення до України, адже воно завжди для них відкрите.

18 жовтня видання The Washington Post, посилаючись на джерела серед переговорного кола, повідомило, що Стів Віткофф у Білому домі вимагав від України віддати Росії Донецьку область. За його словами, ця область переважно російськомовна. Такі заяви постійно робить і російська пропаганда та Кремль.

Також у статті зазначалося, що Путін під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може вийти з Донецької області, інакше це стане плацдармом для майбутнього нового наступу російської армії, внаслідок чого почнеться вже третя війна.

