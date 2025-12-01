Незабаром відбудуться додаткові консультації щодо призначення нового керівника Офісу президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу 1 грудня, відповідаючи на питання про подальші дії після відставки Андрія Єрмака.

Зеленський про нового керівника Офісу президента

За словами глави держави, вибір залежить від деяких речей, зокрема важливих для України напрямків.

– Сенсацій сьогодні не буде, тому що я хочу провести ще додаткові консультації. Я їх запланував після повернення в Україну. Мій вибір залежить, чесно скажу, від деяких речей – напрямок менеджменту. Фокусуємося в дипломатії та інших напрямках, які дуже важливі, – сказав Зеленський.

На думку президента, в Україні є достойні люди. Він зазначив, що незабаром суспільство побачить більше.

Відповідаючи на питання про можливість впливу відставки Єрмака на переговорний процес щодо укладення миру, Зеленський визнав, що всі події змінюють ситуацію та переговорний процес.

Як зазначив Зеленський, в Україні щодня відбувається багато процесів, які потребують важливих державницьких рішень.

Починаючи з початку повномасштабної війни, пояснив президент, він приймав і надалі ухвалюватиме рішення, які сфокусовані на зміцнення України.

