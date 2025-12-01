Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль та його колега з Нідерландів Рубен Брекельманс 1 грудня підписали угоду про спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників.
Про це повідомив Денис Шмигаль.
Українсько-нідерландське виробництво дронів
Угода передбачає спільне виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і в Нідерландах.
Нідерландська сторона закупатиме дрони, які потім передасть Збройним силам України.
– Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами, – наголосив Денис Шмигаль.
Крім того, Нідерланди оголосили про виділення €250 млн на ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – ініціатива США та НАТО, що дозволяє прискорити надання озброєння Україні шляхом фінансування закупівель американського обладнання країнами-партнерами).
Міністр оборони Нідерландів наголосив, що дана угода знаменує нову віху у співпраці між країнами.
– Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво (Build With Ukraine) – написав Рубен Брекельманс у соцмережі X.
За його словами, даний документ зміцнить спільну безпеку.
Нагадаємо, що 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus. Ці безпілотники ефективні у боротьбі із Шахедами.
Про серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus Денис Шмигаль оголосив 14 листопада.
Фото: Денис Шмигаль