Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії.

Про це повідомляє Sky News.

Візит Зеленського до Ірландії

Про приїзд Зеленського до Ірландії повідомив прем’єр-міністр Міхал Мартін.

Українського президента супроводжуватиме перша леді Олена Зеленська. Глава української держави зустрінеться з Мартіном, президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макенті.

Міхал Мартін та Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч, а також візьмуть участь в інавгурації Ірландсько-українського економічного форуму, мета якого зміцнити ділові, торговельні та інвестиційні зв’язки між країнами.

Прем’єр-міністр Ірландії заявив, що президента Зеленського у світі вважають людиною, яка уособлює мужність і стійкість українського народу, який надихнув світ своєю відважною обороною своєї країни та її суверенітету.

Також Міхал Мартін наголосив, що багато разів зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, зокрема в Києві.

Ірландія є одним із важливих союзників України, надавши притулок близько 120 тисячам українців.

1 вересня Володимир Зеленський після переговорів з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном заявив, що вони обговорили роботу над гарантіями безпеки для України та запровадження вторинних санкцій проти Росії.

