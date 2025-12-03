Країни-члени НАТО під час переговорів у форматі Ради Україна-НАТО запевнили офіційний Київ, що право України приєднатися до безпекового альянсу не можна ставити під сумнів.

Про це у коментарі Європейській правді заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Право України на вступ в оборонний альянс

За словами міністра Сибіги, збереження суверенітету України є однією з позицій учасників переговорів у форматі Ради Україна-НАТО. Серед членів Альянсу є широка згода, що жодних поступок щодо суверенітету не може бути.

Зараз дивляться

– Зокрема, наше право брати участь в будь-яких союзах, у будь-яких об’єднаннях – не може бути обмежено третьою країною, – наголосив міністр закордонних справ.

– Ми маємо підтримку від наших союзників, європейців. Сьогодні дуже багато делегацій на рівні міністрів закордонних справ вчергове підтвердили підтримку євроатлантичних устремлінь в Україні, – наголосив міністр МЗС Андрій Сибіга.

2 грудня стало відомо, що українська та американська делегації у Женеві та Флориді напрацювали 20 пунктів мирного плану. Там йдеться про питання територій, використання заморожених активів РФ, рішення щодо яких мають ухвалювати європейські партнери, а також безпекові гарантії для України від США, ЄС та інших держав.

Нагадаємо, що європейські союзники по НАТО привітали зусилля США щодо завершення війни в України, однак сумніваються щодо їхньої результативності, зокрема через непохитну позицію Кремля.

Раніше очільниця МЗС Канади Аніта Ананд оголосила, що уряд її країни виділяє значну суму на закупівлю зброї у США, щоб покрити пріоритетні потреби Збройних сил України.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.