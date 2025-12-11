Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового керівника Офісу президента.

Про це глава держави розповів під час спілкування із журналістами 11 грудня.

Зеленський про керівника Офісу президента

Як пояснив Володимир Зеленський, сьогодні він зосереджений на розробленні мирної угоди щодо закінчення війни та передусім роботі з американською стороною.

– Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо глави Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань, – сказав він.

Президент вважає, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки.

– Я провів кілька консультацій. Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати, – зазначив він.

Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті Міністрів, пояснив Зеленський, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні. Зокрема, йдеться про міністрів енергетики та юстиції.

Глава держави вважає, що українським депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше.

– І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців. Вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу. Але я боюсь, що на їхнє місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на Міністерства енергетики та юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів, – стверджує він.

Тому пріоритет – закінчення війни, міжнародна робота передусім зі Сполученими Штатами Америки та Коаліцією охочих, наголосив президент.

Крім цього, є дуже багато є інших питань, над якими триває робота. Одне з цих питань – призначення керівника Офісу президента, але воно точно не є пріоритетним, стверджує глава держави.

