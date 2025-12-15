Чинне законодавство України не пояснює, де можна проводити вибори у разі запровадження режиму припинення вогню чи завершення правового режиму воєнного стану.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Виборчий процес в Україні

За її словами, Виборчий кодекс, який укладали для мирних виборів, взагалі не регламентує і не розв’язує виклики перших повоєнних виборів.

— Спеціальне законодавство щодо організації, ролі окремих інституцій та осіб, які раніше не мали юрисдикції у виборчому процесі, це я кажу про безпекову ситуацію, щодо питань прав людини, політичних прав, які виникли через масову мобілізацію і велике переміщення, потрібно розв’язувати на основі спеціального закону, – зауважила Айвазовська.

За її словами, Європейська комісія надала Україні рекомендації щодо створення спеціальної робочої групи на базі Верховної Ради, яка повинна розв’язати виклики для демократії, пов’язані з війною в Україні.

Також рекомендації передбачають аудит Державного реєстру виборців, адже на сьогодні офіційна інформація далека від реальності. Всередині країни переміщення людей більше, ніж це зареєстровано офіційною. Також на консульському обліку Міністерства закордонних справ перебуває лише 420 тис. громадян України.

— Ні чинна рамка законодавства, ні якісь напрацювання не дають нам відповіді на питання, де вибори можливі у разі припинення вогню і завершення правового режиму воєнного стану. Україні потрібно буде провести аудит безпеки, і найперше на окремих територія, щоб відповісти на питання, де фактично “в полі” можлива організація цього процесу, — каже Ольга Айвазовська.

За словами Ольги Айвазовської, аудит безпеки в громадах потрібен не просто для того, щоб зрозуміти, де можливо провести вибори, а також щоб дати відповідь на питання, де можливий транзит влади від військових адміністрацій до цивільної форми управління.

Айвазовська також зауважила, що майбутні вибори не будуть ні черговими, ні позачерговими, бо для них потрібна нова юридична форма, наприклад, відтерміновані чергові вибори.

Небезпека для виборів

За словами Ольги Айвазовської, основний спектр небезпеки лежить у політичній площині — це кібервтручання та підкуп виборців.

Вона нагадала ситуацію із виборами у Молдові, де напередодні ворог активізував інформаційно-психологічні спеціальні операції, підкуп виборців тощо. Тоді для убезпечення виборів правоохоронні органи Молдови залучили до допомоги румунську і українську сторони.

В Україні має бути так само: не лише консолідація всіх правоохоронних органів, а й допомога ззовні.

Раніше в інтерв’ю виданню Politico американський президент Дональд Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори. Зеленський наголосив, що Україна відкрита до виборів, але ключовим чинником залишається безпека громадян і можливість провести голосування чесно та демократично.

