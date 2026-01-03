Президент України Володимир Зеленський після масштабної операції Сполучених Штатів у Венесуелі та захопленні глави держави Ніколаса Мадуро заявив, що Америка точно знає, що їй робити далі.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу у суботу.

Зеленський про Мадуро

— Якщо можна з диктаторами ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі, — наголосив Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Вранці 3 січня американська авіація завдала ударів по низці цілей у Венесуелі, зокрема й по столиці Каракас. Зазначається, що вибухи пролунали поблизу великої військової бази. Низка районів Каракасу лишилася без електроенергії.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану. В уряді Венесуели заявили про напад США з метою “захоплення венесуельської нафти та корисних копалин”.

Згодом президент Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати провели масштабну операцію проти Венесуели. Військові та правоохоронці затримали Мадуро разом із дружиною та вивезли з країни.