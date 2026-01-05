Президент України Володимир Зеленський в Офісі президента заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, а також обговорив із ним ротації у МЗС.

Про це розповів очільник держави у Telegram-каналі.

Зеленський і Сибіга обговорили ротації

Так, очільник МЗС розповів про результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на 2026 рік.

– Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків, – наголосив Володимир Зеленський.

Також Сибіга і Зеленський обговорили ротації в дипломатичному корпусі. Скоро очільник МЗС має представити відповідні кандидатури.

– З огляду на необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ, – зауважив президент.

Він чекатиме від міністра подання кандидатур.

Нагадаємо, що росіяни брехливо звинуватили Україну в атаці на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія не надала жодних доказів атаки на резиденцію, адже такого нападу просто не було.

За словами міністра закордонних справ, російські маніпуляції щодо нібито атаки на резиденцію Путіна мають єдину мету — створити привід для подальших російських атак по Україні, а також підірвати результати проведених мирних переговорів.

Джерело : Офіс президента