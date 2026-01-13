Ярослав Мережко став заступником керівника Служби безпеки України у вівторок, 13 січня.

Про це йдеться в указі президента №47/2026, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Призначення Ярослава Мережка заступником керівника СБУ

– Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником глави Служби безпеки України, – йдеться в указі.

Варто зазначити, що документ опублікований на сайті Офісу президента 13 січня 2026 року.

Ярослав Мережко – біографія і факти з життя

За даними з відкритих джерел, Ярослав Мережко раніше обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Варто додати, що у мережі небагато інформації про біографію та факти з життя Ярослава Мережка.

Проте відомо, що у 2018 році він долучився до української делегації на щорічній конференції країн-учасниць Конвенції про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

У 2019 році Мережко виступив представником України на четвертій конференції, присвяченій перегляду положень Конвенції про заборону протипіхотних мін та їхню повну утилізацію.

У 2023 році, вже виконуючи обов’язки працівника СБУ, він долучився до української делегації на засіданні спільної з США робочої групи, яка займалася питаннями експортного контролю та нерозповсюдження.