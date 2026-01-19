Президент України Володимир Зеленський та очільник Міноборони Михайло Федоров погодили низку кадрових рішень, зокрема й кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил.

Про це повідомив очільник держави.

Новий заступник командувача Повітряних сил

Так, Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Федорова. Після погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил, який відповідатиме за систему малої протиповітряної оборони.

Новий заступник матиме завдання – трансформувати використання дронів-перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це 100-відсоткову ефективність.

За словами Зеленського, зараз триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання до наших підрозділів. Кожна бойова бригада має бути забезпечена необхідною кількістю дронів.

– Продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції, – підсумував президент Зеленський.

Джерело : Офіс президента

