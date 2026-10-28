Сьогодні, 28 жовтня, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за державний бюджет (законопроєкт №16000) на 2027 рік. Документ передбачає дефіцит бюджету майже 1,7 трлн грн. Пріоритетом державних видатків залишається сектор безпеки й оборони, на який планують спрямувати 4,89 трлн грн.

Про це повідомляє пресцентр парламенту.

Голосування за держбюджет-2027

За ухвалення законопроєкту №16000 у першому читанні проголосували 239 народних депутатів, проти виступили 25, ще 26 парламентарів утрималися.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький подякував нардепам за підтримку документа. За його словами, бюджет враховує умови повномасштабної війни, потреби оборони та необхідність виконання соціальних зобов’язань держави.

Після опрацювання бюджетних висновків парламенту Кабінет Міністрів підготує законопроєкт до другого читання.

На що планують витратити кошти у 2027 році

Найбільшу частину видатків передбачено на безпеку й оборону — 4,89 трлн грн. Це близько 66,8% загального обсягу видатків і майже на 12% більше, ніж у бюджеті на 2026 рік.

Ще 1,73 трлн грн у межах цього фінансування становлять ресурси європейських партнерів на озброєння та військову техніку.

Серед інших основних напрямів видатків:

соціальний захист — 540,3 млрд грн;

обслуговування державного боргу — 474,1 млрд грн;

освіта — 328,5 млрд грн;

охорона здоров’я — 292,5 млрд грн;

підтримка регіонів та енергетичної інфраструктури — 133,6 млрд грн.

Зокрема, на регіональні плани стійкості передбачено 60 млрд грн, на дотації громадам, що постраждали від війни, — 30,4 млрд грн.

Дефіцит бюджету та міжнародна допомога

Згідно з урядовим проєктом, доходи держбюджету у 2027 році мають становити 5,65 трлн грн, а видатки — 7,27 трлн грн.

Для покриття фінансових потреб уряд планує залучити 544,4 млрд грн через випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Загальна потреба у зовнішній допомозі становить $52,6 млрд. Із цієї суми міжнародні партнери наразі підтвердили $20 млрд.

Макроекономічний прогноз, на якому базується проєкт бюджету, передбачає зростання реального ВВП на 1,3% та інфляцію на рівні 8%.

Які правки підтримали депутати

Під час розгляду законопроєкту народні депутати підтримали доручення уряду опрацювати підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із 1 січня 2027 року, збільшення виплат внутрішньо переміщеним особам, а також обмеження зарплат керівників і членів наглядових рад державних банків та підприємств.

Також парламентарі підтримали правки щодо фінансової допомоги аграрним виробникам, які переїхали із зон бойових дій, забезпечення житлом ВПО та збільшення державних гарантій для виробництва озброєння і систем протиповітряної оборони.

Депутати проголосували за заборону виплачувати Національний кешбек коштом програми підтримки розвитку виробництва. Цю правку підтримали 295 народних депутатів. Заборону фінансувати програму з держбюджету підтримали 284 парламентарі.

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