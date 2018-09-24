Harm reduction – засіб оздоровлення міста в умовах підвищеної урбанізації

З 13 по 14 вересня в Одесі відбулася 7-а конференція City Health International. Головною темою став розвиток здорового міста в умовах зростання кількості мешканців.

На думку експертів, застосування концепції harm reduction (зменшення шкоди) в екосистемі міста дозволить скоротити ризики для здоров’я населення.

Зростаюча кількість мешканців міст формує економічні та екологічні виклики, які багато в чому залежать від поведінки та способу життя населення. Більш 150 експертів у сфері громадського здоров’я з Австрії, Вірменії, Бельгії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, України та США взяли участь у дискусії з метою розібратися, які дії варто вжити на місці, щоб сприяти здоров’ю та добробуту населення.

Одне з рішень полягає у взаємодії держави, бізнесу та громади. Люсі Сандерс, експерт з Великої Британії, представила 10 індикаторів здорових вулиць та на прикладі Лондона продемонструвала, як знизити ризики та підвищити безпеку мешканців міста. Важливу роль у громадському здоров’ї відіграє й культура харчування – вживання шкідливих продуктів призводить до зростання витрат на лікування. Кулінар Євген Клопотенко представив програму харчування для середніх шкіл: він замінив інгредієнти та технології приготування, не змінивши цінової політики.

Подібний підхід у перспективі допоможе знизити ризики захворювань і змінити харчові звички покоління. Схожої думки дотримуються й британські колеги – вони представили дослідження, яке доводить, що часте вживання фастфуда з великим вмістом трансжирів впливає на кардіометаболічний ризик, може призвести до розвитку діабету 2-го типу, серцево-судинних захворювань, тощо.

У зміні міської екосистеми важливо брати до уваги й поведінку окремих груп населення – необхідне формування окремої стратегії щодо зниження ризиків серед маргіналізованих груп. Розповсюдження куріння залишається у таких групах на високому рівні, що дає навантаження на систему охорони здоров’я. Це відноситься й до інших дорослих курців та людей, які піддаються пасивному курінню.

Рішенням для скорочення розповсюдження куріння поділився британський медик Гаррі Шапіро в доповіді Глобальна ситуація у зменшенні шкоди від тютюну: уроки, які потрібно вивчити. Його висновки аналогічні висновкам конференції SRNT Europe у Мюнхені, де обговорювалися засоби методи боротьби з епідемією тютюнокуріння, дослідження електронних систем доставки нікотину та систем нагрівання тютюну, а також необхідність збору даних з метою вивчення ефективності використання даних продуктів в якості методу відмови від куріння.

Електронні системи використовуються у якості методу відмови у розвинутих країнах, що призводить до скорочення розповсюдження куріння. Велика Британія вже декілька років фіксує позитивну динаміку на національному рівні при рекомендаціях електронних замінників курцям службами допомоги у відмові від куріння на рівні з медикаментозною терапією.

Електронні замінники витісняють куріння в Канаді, Нідерландах, Греції, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Франції, Італії та Іспанії. Нагадуємо, що за даними останнього звіту GATS, в Україні з 2010 по 2017 роки було зафіксовано скорочення розповсюдження куріння з 28,3% до 22,8%. Саме в цей період в Україні відбувся бум на електронні сигарети та системи нагрівання тютюну.