Несподівані маршрути і унікальні фото: секрет успішного тревел-блогу

Фотограф та тревел-організатор Олександр Ладанівській вперше увійшов до рейтингу ТОП-100 блогерів України. Факти ICTV поспілкувалися з Олександром про його діяльність та блогерство.

Профіль Instagram Олександра Ладанівського налічує майже 137 тисяч підписників. Він ділиться маловідомими локаціями, а кожна його публікація містить досить інформативний коментар. На даний момент він входить в список 25 лідерів голосування ТОП-100 блогерів України 2018.

Блогерство

Мене дуже здивувало те, що мене обрали до рейтингу. Я не вважаю себе блогером, я – фотограф, який пише про подорожі.

У кожного різне поняття блогерства.

Хтось рахує, що блогер – це дівчинка, яка робить мільйон реклами в Instagram. Або якийсь політичний експерт. А хтось вважає мене. Доволі різношерстне поняття.

Тревел-організація

Саме це притягує людей до мене – нестандартне відчуття неочікуваності.

Є звичайні класичні подорожі, з яких я починав. Маршрути переважно в холодних країнах: Ісландія, Норвегія. З часом в цих подорожах почав робити маленькі сюрпризи для групи. Несподівані локації, які викликали найбільший ефект у людей. Потім були масштабні заїзди до країн не по маршруту. Тепер вирішив робити таємні подорожі, повністю засекречений маршрут, де люди не знають, що їх очікує.

Заробіток блогерством

Кожна людина в наш час заробляє тим, чим вважає за потрібне. Зараз вільна держава і якщо це приносить кошти і задоволення, то чому ні.

Фейкова інформація

Я ділюся з підписниками тільки тією інформацією, яка перевірена мною.

Немає суті розповсюджувати фейк, тому що ця брехня потім зіграє проти мене. Я не слідкую за багатьма блогерами, тому можливо мені таке й не попадалось.

Спілкувалася Каріна Зуєва