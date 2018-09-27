Вперше за 110 років в селі Петриківка Дніпропетровської області було реконструйовано початкову школу.

За словами радника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрія Голика, тепер це не холодна сіра будівля із застарілою системою водовідведення та розбитим двором, а яскравий, затишний і оснащений сучасною технікою навчальний заклад.

Голик зазначив, що реконструкція старих шкіл в Дніпропетровській області – це частина програми зі створення сучасного освітнього простору. Всього по області Дніпропетровська ОДА в даний час реконструює більше 30 шкіл одночасно.

– Створення сучасного освітнього простору на Дніпропетровщині – завдання, поставлене перед нами президентом України Петром Порошенком. За три роки в області ми реконструювали 70 навчальних закладів, в 2018-м – оновлюємо ще більше 30. Вже завершені роботи в Петриківській школі. У минулому році осучаснили основний корпус, зараз відкрили будівлю початкових класів, – сказав Голик.

Будівлю початкової школи Петриківки зведено у 1910 році. За ці роки вона застаріла, системи водопостачання, водовідведення, опалення та освітлення вже непридатні. Школярі вчилися в сірих холодних класах, їм не було де відпочивати під час перерви.

Підрядники утеплили фасад будівлі, облаштували новий дах з системою громовідводу, проклали нові комунікації.

У кожному класі школи є яскравий акцент – кольорова стіна. Тут також встановили сучасні меблі, включаючи меблі для дітей з особливими потребами, а також інтерактивні дошки та комп’ютери. Все парти – одномісні, вони трансформуються відповідно до зросту кожного учня.

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Поруч з корпусом початкових класів знаходиться будівля колишніх майстерень. Там обладнали інклюзивно-ресурсний центр для розвитку особливих дітей. Враховано всі потреби учнів: вхід обладнаний пандусами, вбиральні – поручнями і кнопками виклику.

В інклюзивно-ресурсному центрі також яскравий дизайн. Є зал лікувальної фізкультури, кабінети логопеда і психолога, ресурсна кімната. Родзинка центру – інтерактивна підлога з сенсорами і музичним супроводом.

Крім того, Дніпропетровська ОДА облаштувала двір біля школи – його огородили новим парканом, поклали тротуарну плитку, висадили дерева та кущі.

– Ми фактично розібрали будівлю початкових класів Петриківської школи і зібрали її заново. Тепер діти будуть вчитися в сучасних умовах. Ми прагнемо того, щоб в кожному місті і селі області школярі отримували знання з однаковим комфортом, – заявив Голик.

До слова, після реконструкції у школі зможуть навчатись понад 250 дітей.