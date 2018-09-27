Факти ICTV поспілкувалися з Татусею Бо, автором-суржикописцем у Facebook, про особливий стиль написання, блогерство, а також, про фейкову інформацію та маніпуляцію.

Сторінка Facebook Татусі Бо налічує 69 тисяч підписників. На даний момент вона входить у список 20-ти лідерів ТОП-100 блогерів України.

Далі – пряма мова.

Стиль написання

Ідея зовсім не нова, скажемо так. Нею користувалися такі майстри, як Котляревський та Вишня. Насправді, я сама родом з Полтавщини і тією мовою, якою я пишу, в нас говорять повсякдень.

Літературною мовою описати весь той капець, який відбувається в Україні – складно. А от з залученням такої лексики та суржику – це вдається.

Знаєте, написати, що Путін – поганий хлопчик – це одна справа, а Путін-х***о – зовсім інша. Вдається передати значно яскравіше певні образи та дії.

Історії з життя

В залежності від того, коли до мене надійде інформація, або де я почую цю історію.

Якщо десь посеред вулиці, то сідаю на лавку та записую відразу до Facebook. Вдома здебільшого спочатку до нотаток, а потім вже викладаю. Деякі історії йдуть у колонки, а потім вже до мене на сторінку з посиланням до сайту.

Рейтинг ТОП-100 блогерів України

Цього року мені принаймні не соромно стояти поряд з такими сусідами. Попередні роки, коли я заходила і дивилась, що знаходжусь поряд із Шарієм або Монтян, то думала, якими страшними силами я це заслужила (сміється – Авт.).

ТОП-100 блогерів України 2018 – гарний колектив. Не обов’язково розділяти думки всіх блогерів, але принаймні з ними можна знайти спільну мову, їх можна читати і розуміти, що вони пишуть. Багато моїх особистих ТОП-100 не увійшли до рейтингу, але, можливо, потрапили до Народного вибору.

Блогери

Звичайно, є блогери, яких я постійно читаю. Є такі, з якими я знайома особисто: Олена Монова, Юра Гудименко, Руслан Горовий.

Багатьох знаю та поважаю.

Фейкова інформація

Обов’язково вступаю у суперечку, особливо якщо знаю, що це фейк.

Наприклад, нещодавно була історія з публікацією борду Юлії Володимирівни, де був борд типу з Москви. Я, звичайно, негативно налаштована до Юлії Володимирівни – це мої особисті переконання і вони ґрунтуються на її попередніх діях і заявах. Але такі публікації принижують не її, а нас, як хомо сапіенс (сміється – Авт.).

Головне, щоб ми розуміли та могли відрізнити правду від не правди.

Насправді, вдалося розкопати, що це фотографія зовсім іншого борду, який знаходиться біля станції метро Виставковий Центр, а до нього просто наліпили інше фото. Ну таке, перший клас, і таких фейків досить багато. Перш ніж публікувати чи репостити, треба принаймні перевірити це місце і уточнити, чи справді це відбувається.

Дуже багато можливостей перевіряти інформацію, але чому люди цього не роблять – хтозна. Я намагаюся уникати таких сумнівних публікацій, якщо не можу їх перевірити.

Гра на емоціях

Маніпуляція – це коли грають на емоціях. Буває таке, що інформація правдива, а ось спосіб подачі – маніпулятивний. І це теж дуже велика проблема. Зараз гострий період, коли маніпулюють фактами, пов’язаними зі школою, новою українською школою. Коли люди не розбираються в тому, що відбувається та починаються накиди на директора школи, на педагога, а насправді там – зганьбилася місцева рада.

Дуже часто такі новини до нас доходять з Росії. Ми отримуємо маніпуляцію звідти. Це їх методика дії.

Наприклад, є один правдивий факт, а подають його через призму шалених маніпуляцій, в одній або кількох новинах, цим самим, перекручуючи його.

Фейк

Це блогери за якими я не стежу. Але всі можуть припуститися помилок. Навіть я можу зробити якусь публікацію на нервах, емоціях, але якщо мені скажуть, що це фейк чи маніпуляція, то я обов’язково його продублюю або зміню.

Спілкувалася Каріна Зуєва