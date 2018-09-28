PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / У центрі Києва перекриють рух - список вулиць (КАРТА)/

У центрі Києва перекриють рух – список вулиць (КАРТА)

З 29 до 30 вересня у центрі Києва перекриють рух транспорту на кількох вулицях.

Київ

Через проведення масових заходів на вихідних у Києві перекриють рух транспорту на кількох вулицях, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

З 00.00 суботи (29 вересня) до 01.00 неділі (30 вересня) рух заборонять:

  • по вул. Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького;
  • по вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської;
  • по вул. Богдана Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської.

Читайте: Авто у кредит: які машини вигідно купувати і скільки доведеться переплатити (ІНФОГРАФІКА)

Також рух обмежать у прилеглих кварталах:

  • по вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до бул. Тараса Шевченка (повністю перекрито з 11.30 до 14.00);
  • по вул. Городецького від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької (повністю перекрито з 06.30 до 17.00).

Крім того, з 11.30 до 17.00 29 вересня додатково перекриють вул. Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі, а також вул. Михайлівську на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Костьольної.

Разом із тим, з 6.00 до 10.00, а також із 15.30 до 20.00 перекриють перший проїзд біля центрального входу до Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський.

До слова, в Україні почали діяти нові правила евакуації авто, а також нові штрафи за деякі правопорушення. Ми з’ясували, скільки та за що доведеться платити водіям.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП с трамваями
У центрі Києва зіткнулися два трамваї
Кияни назвали трійку найуспішніших мерів столиці
Продаж алкоголю
У Києві заборонили продаж алкоголю вночі
Киян здивувала нова система оплати проїзду у громадському транспорті
Лапками ворушать: у столичному фаст-фуді подають їжу з тарганами
Перед засіданням Київради: Кличко зіграв популярну пісню на гітарі
Київ
Київрада просить Раду приєднати Коцюбинське до Києва
Замість Леніна: у центрі Києва з’явилася величезна рука
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка