З 29 до 30 вересня у центрі Києва перекриють рух транспорту на кількох вулицях.

Через проведення масових заходів на вихідних у Києві перекриють рух транспорту на кількох вулицях, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

З 00.00 суботи (29 вересня) до 01.00 неділі (30 вересня) рух заборонять:

по вул. Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького;

по вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської;

по вул. Богдана Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської.

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Також рух обмежать у прилеглих кварталах:

по вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до бул. Тараса Шевченка (повністю перекрито з 11.30 до 14.00 );

); по вул. Городецького від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької (повністю перекрито з 06.30 до 17.00).

Крім того, з 11.30 до 17.00 29 вересня додатково перекриють вул. Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі, а також вул. Михайлівську на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Костьольної.

Разом із тим, з 6.00 до 10.00, а також із 15.30 до 20.00 перекриють перший проїзд біля центрального входу до Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський.