Богдан Карпенко – віртуальний персонаж з Facebook. Фактам ICTV він розповів про анонімність, маніпуляції та поділився власними думками щодо роботи ЗМІ.

На сторінку анонімного блогера Богдана Карпенка в Facebook підписано більше 24 тисяч осіб. Фотографій або телеефірів з його участю у мережі не знайти. На даний момент Карпенко займає 27 місце в рейтингу ТОП-100 блогерів України.

Далі – пряма мова.

Анонімність

Мені комфортніше бути анонімним – мені так комфортніше. Я не маю планів щодо того, аби ставати політиком, чи виступати на телебаченні.

Після Майдану коментував у Twitter повідомлення чи новини – так почала з’являтись аудиторія. Ніколи не задумувався з приводу анонімного імені, і не думав, що стану блогером з претензією на популярність.

Блогерством я не заробляю.

Відверта маніпуляція

Зараз не стільки фейкова інформація, як відверті маніпуляції у соціальних мережах. Необхідно звіряти першоджерела, точність перекладу, вірність підрахунків, відповідність заявленим діям.

Якщо бачу неправдиву інформацію, то вступаю у суперечку, коли мова йде про особу, яка впливає на велику аудиторію.

Час блогерів, яких ловили на відверто фейковій інформації – у минулому. Тепер є маніпуляції з тим, як подають інформацію. Що умисно замовчують, де роблять підміну понять, зміщують акценти з важливого на другорядне, гіперболізують рутинне тощо. Звісно – це стосується українських політичних соціальних мереж. У ресурсах РФ вкинути відвертий фейк – це популярна практика. Сьогодні важливо показувати, як цілим набором маніпуляцій проти України здійснюють інформаційну агресію.

Масові фейки давно зупинені, їх легко перевірити, багато людей навчилось цьому. Той ресурс, який запустить відвертий фейк – моментально отримує як критику, так і втрату аудиторії. Показати маніпуляції – це складніше, і цими методами Україні дуже шкодять.

ЗМІ

Кожне ЗМІ веде свою інформаційну політику та буде подавати події під кутом, який підходить під видання. Важливо, аби ця подача не несла загрози країні загалом. І тут у нас проблеми, оскільки всі ЗМІ все одно відстоюватимуть інтереси фінансово-промислової групи, до якої належать. Станом на сьогодні, майже всі топові ЗМІ ведуть війну проти влади, переступаючи розумні межі, а деякі – всі червоні лінії. Це призводить до зростання шансів приходу на виборах політиків, які лобіюватимуть інтереси агресора, що у результаті – поверне такий термін, як “свобода слова” до тих меж, у яких він сьогодні у РФ.

Проблема наших та світових ЗМІ, в тому, що вони під свободою слова розуміють свободу брехні. Коли за брехню немає жодної принципової відповідальності.

ЗМІ не обов’язково говорити якусь неправду – фейк. Достатньо робити штучний перекос у сторону негативу, аби формувати інформаційне поле власних читачів та глядачів депресивним, що, звісно, призведе до росту шансів таких політиків, як ЮВТ, Гриценко, Ляшко, Садовий тощо. Типова подача новин на тих же “плюсах”: аварія-аварія-вбивство – позитив – чому позитив насправді негатив-кримінал-корупція-прогноз погоди.

У якому настрої після такої подачі, де свідомо робиться перекос у сторону негативу будуть глядачі? Я можу дуже багато розповідати про всі ці методи, якими постійно перетворюють українців на одну суцільну негативну емоцію.

Нема жодної потреби у фейках – сучасні методи дозволяють замовчувати, гіперболізувати, зміщувати акценти, підмінювати поняття та подавати не фейкову новину під самими різними, вигідними замовнику кутами.

Ось коли аудиторія остаточно переведена на емоційний стан і має висушені мізки агресивними маніпуляціями – тоді їй можна тулити будь що фейкове і взагалі не напрягатись – саме це ви бачите з аудиторією прямих Кремле-ЗМІ.

Для тих же росіян, які по різних причинах не підсідають на ресурси по типу RT, Lifenews, RIA, Russia-1 – підготовлені маніпулятори, що не вдаються до відвертих фейків, а як я казав – використовують стандартний набір подачі новин під потрібним замовнику кутом – сюди Эхо, Дождь, Медуза, Лента.

У російських громадян станом на сьогодні нема жодних шансів вилізти з-під інформаційної лінії кремля, доступність інших інформаційних площадок їм не допоможе – бо вони привчені не вірити іншим. Звідси можемо бачити, як люди з науковими ступенями враз повірили в фашизм в Україні.

Додатково – якщо витягнути росіянина сюди, штучно відключивши його зі звичних джерел, він за певний час погодиться з вашою точкою зору, але тільки вернеться назад – знову попаде під дуже сильне інформаційне поле, створене у Росії – і знову буде розповідати про фашизм. Наскільки я можу розуміти – методи, за якими зараз працюють ЗМІ з аудиторією, були відшліфовані ще гітлерівцями, а потім удосконалені гебістами та розповзлись по всьому світу. Одні з найбільш вправних, звісно, росіяни, наші ж деруть з них, оскільки багаторічно медійки були пов’язані, та й у нас купа медіа-менеджерів з Росії.

Вирішення проблеми

Будь-які спроби почати регулювати діяльність ЗМІ, аби вони не переходили всі межі в маніпулюванні людьми – натикаються на серйозний лобізм у посольствах – починається вереск про напади на свободу слова, а насправді – свободу брехні.

Я не маю поняття, як Україні врегулювати дану величезну проблему, оскільки країна фінансово дуже залежна від ЄС та США. І не може регулювати діяльність ЗМІ, якщо союзники виступатимуть проти. У нас досі працює NewsOne, про що можна говорити, якщо навіть така вигрібна яма, яка не соромиться жодних методів маніпулювання, розповсюджує травлю.

Спілкувалася Каріна Зуєва