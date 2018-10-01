Всесвітній день архітектора відзначають у перший понеділок жовтня. Факти ICTV зробили підбірку найбільш видатних і незвичайних архітектурних будівель України. Ви точно будете вражені красою і величчю цих споруд.

Одеський національний академічний театр опери та балету (Одеса)

Фото: opera.odessa.ua

Найстаріший оперний театр України був збудований у 1887 році архітекторами Фельнером і Гельмером. Фасад будівлі витриманий у стилі віденьського бароко, тоді як глядацька зала відтворена у стилі пізнього французького рококо.

До речі, оперний театр у Одесі входить у список найбільш незвичайних визначних пам’яток Східної Європи за версією журналу Forbes.

Адреса: м. Одеса, пров. Чайковського, 1

Палац Потоцьких (Львів)

Фото: lviv.travel

Палац Потоцьких був збудований у 1880 році у стилі бароко за проектом французького архітектора Луї Альфонса Рене Доверн’є. Згодом проект модифікували львівські архітектори Юліан Цибульський і Людвік Балдвін-Рамулт і реалізували під своїм керівництвом.

Будівлю розміщено на місці невеликої садиби – старого палацу Потоцьких 1822 року.

Адреса: м. Львів, вул. Коперника, 15.

Будинок із химерами (Київ)

Фото: wek.kiev.ua

Цегляна споруда з прикрасами міфологічних і мисливських сюжетів є головною архітектурною спорудою раннього декоративного стилю модерн. Проект створив Владислав Городецький у 1903 році як прибутковий будинок із помешканням для своєї родини. Скульптурні прикраси за власними ескізами виконав скульптор Еліо Саля.

Назву Будинок із химерами отримав завдяки скульптурним прикрасам, тематикою яких є тваринний наземний і підводний світи, атрибути полювання та казкові істоти. Будинок спроектовано у формі куба: з одного боку він має три, а з іншого – 6 поверхів. Цікавим також є використання високого парапету на даху, що дозволило практично сховати покрівлю – перша будівля “без даху” в Києві.

Адреса: м. Київ, вул. Банкова, 10

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Чернівці)

Фото: uk.wikipedia.org

Чернівецький національний університет – один із найстаріших класичних університетів в Україні. Будівля сучасного навчального закладу була споруджена у 1864-1882 рр. як резиденція буковинських митрополитів за проектом відомого чеського архітектора Йосифа Главки.

Над інтер’єром працювали віденські художники К. Іобст, І. Кляйн, чеський К. Свобода, буковинські Е. Бучевський і Є. Максимович. Стиль будівель еклетичний із домінуючим мотивом візантійської та романської архітектури.

Адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Будинок Голованя (Луцьк)

Фото: volynnews.com

Будинок скульптора Голованя розташований на території Історико-культурного заповідника Старий Луцьк на березі річки Стир. Проект будинку розробив волинський архітектор Ростислав Метельницький.

Подвір’я, стіни та дах будинку прикрашають кам’яні скульптури різних стилів. Вхід до будинку прикрашає родинний вензель – Н. М. Г. На фронтоні будинку розміщено барельєф вагою у 1,5 тонни із зображенням усіх членів сім’ї скульптора.

Адреса: м. Луцьк, вул. Лютеранська, 9

Пасаж (Одеса)

Фото: myplanet.com.ua

Історична будівля Одеси, в який розташовані готель і криті торговельні ряди, є пам’яткою історії та архітектури кін.19 – поч. 20 століття. Будівля пасажу була зведена у стилі модерн у 1899 році за проектом Л. Влодека.

Будівля має 4 поверхи, на першому розташовані магазини, інші поверхи займає готель. Внутрішній двір оздоблений чисельними скульптурами.

Адреса: м. Одеса, вул. Преображенська, 34/ вул. Дерибасівська, 33

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Будинок-корабель (Чернівці)

Фото: dmitrieva-larisa.com

Один із перших кам’яних будинків, споруджений наприкінці 19 століття, який досі називають на старий манер “шифа”, що в перекладі з німецької – “корабель”.

Будівля, що стала родзинкою всіх архітектурних пам’яток Чернівців, і справді схожа на корабель. Звужений фасад – ніс корабля, спрямований на південь, а на 2 поверсі – палуба у вигляді просторого балкону та маленька башта, що нагадує щоглу.

За однією з легенд, в кінці 18 ст. у цьому кварталі була корчма під назвою Під золотим кораблем. Саме під її впливом згодом звели дім-корабель.

Адреса: м. Чернівці, перетин вул. Головної та Шолом-Алейхема

Кіностудія Victoria Film Studios (с. Гурівщина)

Фото: victoriafilmstudios.com

Будівля однієї з найбільших кіностудій України зведена у вигляді великого замку з каменями біля підніжжя та численними вежами. Несвідомо тут виникають асоціації зі справжнім Діснейлендом.

Вхід у будівлю прикрашають стилізовані скульптури з фільмів Чужий і Хижак, висота яких понад 3 метри.

Загалом територія кіностудії займає 36 га. Екскурсії тут не проводять, проте можна насолодитися красою зовні.

Адреса: Київська обл., с. Гурівщина

Плоский будинок (Одеса)

Фото: planetofhotels.com

Через незвичайну архітектуру будинок називають Картковим, Відьомським, Плоским, Будинком тіней, а також Будинком-стіною. Будівлю звели у 1889 році за проектом архітектора Д. Климова у стилі ренесанс і еклектика.

З фасадної сторони будинок видається звичайним. Однак якщо подивитися на нього збоку, здається, що він не має бічної стіни. Насправді секрет будівлі полягає в особливій конструкції: будинок зводили за часів царської Росії і у процесі будівництва не вистачило коштів. Аби не зупиняти роботи, архітектор вирішив звести дві стіни та зробити будинок трикутним.

Адреса: м. Одеса, пров. Воронцовський, 4

Київський державний академічний театр ляльок (Київ)

Фото: inform-ua.info

Театр ляльок у Києві є найстарішим в Україні. Попри те, що він з’явився ще в 1927 році, красиву будівлю за проектом В. Юдіна звели тільки у 2005 році.

Споруда театру має образ казкового палацу як зовні, так і в інтер’єрі. Крім того, прилегла територія оформлена як справжнє дитяче казкове містечко – тут є скульптури казкових персонажів, фонтан, а також квіткові клумби.

Адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-а

Шарівка (Харків)

Фото: kharkovinfo.com

Шарівка — колишня поміщицька садиба у смт Шарівка Богодухівського району Харківської області на березі річки Мерчик.

Садиба заснована в селі Шарівка в 1836 році поміщиком Савою Ольховським. Будучи майором у відставці, Сава Васильович отримав село від Катерини II.

В 1917 році маєток було націоналізовано, а в 1925 році в комплексі був створений один з обласних санаторіїв для хворих туберкульозом.

Найбільший інтерес представляє Шарівський палац. Білокам’яний панський будинок виконаний у готичному стилі, розташований на пагорбі, і є центром всього комплексу. У свій час у палаці знаходилися 26 кімнат і 3 великі зали, оздоблення яких вражала своєю розкішшю: мармурові каміни, ліпнина, розпису, витончена різьба по темному дубу, дорогий паркет. Тут влаштовувалися бали і грали вистави. Палац приймав іменитих гостей.

Зараз Шарівський палац — єдина частина комплексу, яка реставрувалася за останні 15 років.

Адреса: Харківська обл., смт. Шарівка.

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