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Альона Дегрік: Шевцова своїм прикладом змушує жінок бути краще і сильніше

Українська волонтер Олена Шевцова – це приклад сильної сучасної жінки, яка нічим не поступається чоловікам в сміливості, хоробрості і наполегливості.

Про це заявила глава ФК Леогеймінг пей Олена Дегрік.

– Коли я прочитала про Олену Шевцову, українську волонтерку, громадського діяча, я зрозуміла, що жінка – це не обмеження, це, навпаки, можливості. Шевцова продемонструвала всій країні, що жіноча енергія, часом, набагато могутніша аніж чоловіча.Тому всім відомий вираз про те, що жінки – це слабка стать, або слабка половина людства є нічим іншим, як омана, – поділилася Альона Дегрік.

Як відомо, Олена Шевцова активно брала участь у подіях Євромайдану в центрі Києва узимку 2013-2014 років. На той момент дівчина потребувала операції з трансплантації нирки – вже були зібрані гроші і фактично все було готово для оперування. Але заради Майдану Олена Шевцова відклала операцію і почала допомагати учасникам революції. Далі, як відомо, почалася війна, і Олена вирушила на Донбас підтримувати українських військовослужбовців і добровольців.

– Я коли дізналася про цю історію, то зрозуміла, що ми, жінки, насправді можемо у рази більше, ніж думаємо. Головне – це сила волі і бажання допомагати, бути сильними, дарувати цю силу іншим. Олена Шевцова своїм прикладом змушує нас бути краще, – зазначила Дегрік.

На її думку, всі жінки, дивлячись на приклад Олени Шевцової, повинні зрозуміти, що вони – не менші за чоловіків, не слабкіші них і не гірші.

 – Жінки можуть набагато більше, ніж думають. І на війні героями стають не тільки чоловіки. У жінок дуже багато енергії, яку вони не використовують, вважаючи, що їх роль – сидіти вдома з дітьми і тільки. І ось приклад Олени Шевцової підтверджує, що немає межі жіночої наполегливості і цілеспрямованості, – додала Альона Дегрік.

Як відомо, Олена Шевцова 26 березня 2016 року нагороджена орденом Народний Герой України.

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