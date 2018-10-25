Він представляє собою дві новобудови комфорт-класу: в першому будинку 26 поверхів, другий складається з п’яти секцій висотою від 19 до 20 поверхів.

Будівельна корпорація Укрбуд офіційно відкрила ЖК Герцен Парк, який знаходиться на вулиці Герцена, 35 в Шевченківському районі Києва. Цей житловий комплекс – один з більш ніж двох десятків завершених проектів будівельної корпорації Укрбуд у столиці.

Будівництво ще в середині 2000-х починав інший девелопер, але згодом компанія-забудовник збанкрутувала, залишивши без обіцяного житла близько 50 сімей, які на той момент повністю оплатили свої квартири. Майже десять років ситуація не рухалася з місця, поки люди, що вклали свої гроші в недобудову, не звернулися до корпорації Укрбуд з проханням закінчити багатостраждальний проект.

В результаті житловий комплекс був добудований, а сучасне житло отримали не тільки кілька сотень нових покупців, а й ті сім’ї, які роками чекали на закінчення будівництва. А разом з новими будинками з’явився і облаштований публічний простір, над яким працювали професійні урбаністи.

– Цей житловий комплекс був повністю введений в експлуатацію рік тому. Але для нас важливо не просто будувати будинки, а створювати якісний простір для життя, – зазначив президент корпорації Укрбуд Олександр Лятамбор. – Саме тому весь цей рік ми активно працювали над благоустроєм прибудинкової території, аби вона відповідала всім сучасним вимогам комфортного життя.

На території ЖК Герцен Парк реалізували концепцію екологічно чистого простору. Над дворівневим підземним паркінгом, в який веде ліфт просто з дому, з’явилося багатофункціональне дитяче міні-містечко з ігровими майданчиками, гірками, дерев’яними переходами та мотузковими конструкціями.

Основою дитячої зони стали пагорби з озелененням, за рахунок яких вона піднята над поверхнею землі. Таким чином архітектори створили у дворі природний мікроклімат і озеленили закритий простір двору. Також була створена громадська зона на терасі під тентом з вуличними меблями.

При цьому безпеку жителів комплексу забезпечують кваліфіковані співробітники служби охорони. Доступ до паркінгу та будинків здійснюється за допомогою спеціальної системи контролю з програмованими картками-перепустками.

Без такої картки проникнути всередину жоден непроханий візитер не зможе. А для будь-якого гостя можна налаштувати час відвідувань і зони, в які він зможе потрапити за допомогою перепустки.

З нагоди відкриття для мешканців Герцен Парку організували розважальну програму з конкурсами, квестами та фотозонами. Всі охочі змогли взяти участь в майстер-класі зі створення декоративних композицій з екологічно чистих матеріалів. Крім того, новоселам запропонували спробувати свої сили в міні-гольфі, а також взяти участь в традиційному розіграші побутової техніки.

Приготували конкурси і для наймолодших мешканців. Діти брали участь у квесті, організованому в дитячому міні-містечку. За умовами гри вони мали знайти тварин, які загубилися, та повернути їх додому. Також для маленьких гостей працювали аквагрімери, а територією комплексу курсував дитячий диво-паровозик.