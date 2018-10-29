Факти ICTV поспілкувалися з найкращим автором країни рейтингу ТОП-100 блогерів України 2018, Андрієм Карповим. Минулорічна перемога, ідея створення Вата Шоу, найпам’ятніший ефір та ціль блогерства – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Фактів ICTV з блогером.

Народний улюбленець 2017 та найкращий блогер 2018 за рейтингом ТОП-100 блогерів України – Андрій Карпов, відомий також під псевдонімом Полтава. Ведучий сатиричної програми Вата Шоу. YouTube-канал Андрія налічує 144 тисячі підписників, а сам блогер висміює прихильників “руського миру” у чат-рулетці.

Минулорічна перемога

Перемога принесла збільшення підписників, багато людей дізналося про мене з конкурсу, так що користь від цього є. Побачили, що я в рейтингу на першому місці, зайшли, подивилися, підписалися – я думаю так.

YouTube vs Facebook

У Facebook люди читають тексти та іноді навіть не знають, хто їх написав. Більш відірвано від особистості блогера. В YouTube тебе знають та бачать, легше сприймається візуально картинка. Тому і на вулиці мене більше впізнають, ніж блогерів Facebook. Є певні переваги.

Ідея створення Вата Шоу

Спочатку в мене був YouTube-канал про ігри. Саме в ній почав спілкуватися з росіянами, коли почалися події на майдані. Розповідав про те, що в нас відбувається, намагався довести, що і як. Спілкування потихеньку переросло в таку манеру, яка зараз.

Найпам’ятніший ефір

Їх було стільки, що я навіть не знаю, кожен раз щось нове. Не цілий ефір, а бувають попадають люди. Один з останніх, який запам’ятався багатьом глядачам – це мабуть з історією про мем, є такий в інтернеті, як швейні війська Росії, де росіяни на дембель вишивають форму мотузками. І ми такого піймали в чат-рулетці, ще й п’янючого. Було цікаво. Або коли я питав, що таке Біде, а вони не знали. Відповідали, що це протизаплідне, щоб жінки не вагітніли, та проти сексу.

Вони просто дикі. Дуже багато цікавої інформації від них, кожен раз дивуюся.

Ціль блогерства

Взагалі, ці відео для українців. Чомусь всі вважають, що я роблю це для росіян. Насправді, їх дивиться тільки 7% від загальної кількості глядачів.

Хочу щоб українці розуміли, хто такі росіяни, що вони нам не братушки, вони нас ненавидять і відносяться, як до людей третього гатунку та є агресорами. Я хочу, щоб українці перестали бути хохлами, а стали нарешті українцями.

Впізнаваність

Останнім часом я став популярним і росіяни ходять та навмисно шукають мене. До цього вони були всі п’яні, веселі. І десь місяці три тому з’явилися люди тверезі, добре одягнені, з камерами – я їх умовно називаю ФСБшниками.

Всі намагаються через мене доносити свою пропаганду проти України. Там видно, що вони якісь або відставні військові чи діючі, може і ФСБ в тому ж числі. Просто ті, хто з прикормушки в Росії, хочуть щоб той стан, в якому Україна була всі ці роки, так і залишився. Щоб ми їздили до них жебракувати, не йшли в НАТО, до Європи.

Діяльність

Цей проект моя основна діяльність. При такій кількості підписників заробляти на життя можливо. Залежить від того, хто яку мету ставить. Зараз YouTube суттєво багато платить коштів, завдяки переглядам.

У мене на місяць 13 млн переглядів на всіх каналах – це основний та сім запасних. Коли банили, я створював інші, ось їх і назбиралося вже вісім штук.

Спілкувалася Каріна Зуєва