Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади пошили для тер’єра Фіна, який належить одному з офіцерів, військову форму.
Про це повідомляє фонд Повернись живим.
Цей пес став частиною бригади, завжди підіймає бійцям настрій.
Вони жартують, що з появою Фіна перейшли не тільки на нову систему харчування, але і на нову форму.
Собаці пришили шеврон з фразою із мультфільму Мауглі: “Это будет славная охота”.
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Новий “боєць” 72-ї бригади: собаці Фіну пошили військову форму / 2 фотографии
До слова, відділення поліції американського міста Трой прийняло на роботу кошеня, новий співробітник був обраний за підсумками конкурсного відбору з шести кандидатів.
Фото: 72 ОМБр
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