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Новий “боєць” 72-ї бригади: собаці Фіну пошили військову форму

Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади пошили для тер’єра Фіна, який належить одному з офіцерів, військову форму.

Собаці Фіну пошили військову форму

Про це повідомляє фонд Повернись живим.

Цей пес став частиною бригади, завжди підіймає бійцям настрій.

Вони жартують, що з появою Фіна перейшли не тільки на нову систему харчування, але і на нову форму.

Собаці пришили шеврон з фразою із мультфільму Мауглі: “Это будет славная охота”.

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Новий “боєць” 72-ї бригади: собаці Фіну пошили військову форму / 2 фотографии

До слова, відділення поліції американського міста Трой прийняло на роботу кошеня, новий співробітник був обраний за підсумками конкурсного відбору з шести кандидатів.

Фото: 72 ОМБр

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