Сайт Факти ICTV запускає новий спецпроект – Ситий в7. Ми розповімо вам про всі плюси та мінуси київських закладів. Де найсмачніші страви, куди піти на вихідних з сім’єю або ж де провести вечір п’ятниці з друзями.

Раз на тиждень наш експерт Каріна Зуєва відправлятиметься на ревізію київського закладу (кафе, ресторану, бару). У нас є лише €7 (200 грн – для замовлення, 20 грн – чайові), щоб замовити стандартний набір страв або меню від шефа. 200 грн (€7) – це середній чек київських закладів на одну людину.

Ми хочемо ділитися з вами цікавими закладами столиці та розповідати, де можна проводити вільний час, зустрічі або просто побути наодинці з собою, при цьому не витративши багато грошей, – каже Каріна.

Оцінку будемо проводити за зовнішніми, внутрішніми та загальними факторами. Також будемо оцінювати середній чек закладу за чашкою американо, середня ціна якого складає 30-35 грн.

Після чого наш експерт підіб’є підсумки та винесе свій вердикт.

Важливим є те, що персонал закладу навіть не підозрює, що Каріна – ревізор сайту Факти ІСТV.

Свою ревізію ми вирішили почати з візиту до кав’ярні Milly Filly, яка відкрилася нещодавно та наробила в пресі багато галасу. Господарі закладу запевняють, що в кав’ярні можна не платити за замовлення, якщо воно не припало вам до смаку.

Як відомо Milly Filly – це кондитерська, яка відкрила вже другу локацію у Києві.

Спершу хочу розповісти про їх власний сайт, адже він дуже яскравий, зручний у використанні та викликає лише позитивні враження. Відкривши меню на сайті, я вже уявляла, що саме хочу замовити, адже воно містить стільки всього цікавого та на вигляд дуже смачного.

Також є змога замовити доставку додому та обрати торт на будь-яке свято.

Розташування

Перша спроба дістатися до кав’ярні була невдала, адже я приїхала за адресою вул. Московська 5\2а (м. Арсенальна) та побачила зачинені двері, хоча заклад працює до 20:00. Як з’ясувалося пізніше, бариста захворів та зачинив кав’ярню.

З другої спроби вдалося добратися до Milly Filly на Шота Руставелі, 12 (м. Палац Спорта). Зауважу, що на парковку свого транспорту можете особливо не розраховувати, адже це центр Києва і зазвичай всі місця зайняті, звичайно, якщо це не вихідний.

На вході стоїть вивіска, в якій говориться про те, що замовлення можна не оплачувати.

Це більше перевірка на совість, тому що, якщо людині буде смачно, то вона завжди про це скаже. Це наша впевненість у собі та в тому, що десерти дійсно смачні, – розповіла касир кав’ярні Milly Filly.

Оцінка локації – 8/10

Сервіс

Перше, що впало мені в око, коли зайшла до закладу – це дуже брудна підлога. Безперечно порадила б персоналу частіше її мити, адже на фоні білосніжних стін це виглядає дуже неестетично.

З персоналу була дівчинка-касир та ще одна жінка (за нашою інформацією – кондитер), які дуже привітно зустрічають відвідувачів. Взявши меню, мене одразу попередили, що на вітрині є не все. Також розповіли про склад кожного з десертів та тортів. Тож знання меню, деталей та нюансів концепції на висоті.

Коли я присіла за столик – він був не протертий, що дуже засмутило. Насправді я навіть не зрозуміла, хто повинен був це зробити. Бо з персоналу залишився лише касир.

Оцінка сервісу – 6/10

Інтер’єр

Зал кав’ярні маленький та містить п’ять столиків (два на три людини, три на дві людини). Коли я захотіла повісити верхній одяг, то зрозуміла, що вішалок у приміщенні немає.

Будьте готові до того, що якщо ви прийдете зі своїми друзями, одне місце ви віддасте речам, а його там і так замало.

В інтер’єрі закладу переважає білий колір, дуже багато різних предметів, прикрашена навіть стеля, але все виглядає гармонійно та дуже мило. Важко не помітити акцент на домашні квіти, вони прикріплені навіть до стелі та стін.

















Ситий в7. Кав’ярня Milly Filly: чи все так, як на картинці / 4 фотографии

Незрозуміло, чому столики відрізняються один від одного за інтер’єром. Можливо це задумка дизайнера або нові столики просто не встигли придбати до відкриття закладу. Але, на мій погляд, це змахує на стиль столовки у 90-х .

Дуже здивувало те, що потрібно пройти повз барну стійку для того, щоб потрапити до вбиральні або помити руки.

Оцінка інтер’єру – 7/10

Вітрина

Дивлячись на вітрину, все виглядає дуже смачно та апетитно. Засмутило те, що більшої частини страв, які я бачила в меню на сайті, в закладі не було.

Оцінка вітрини – 6/10

Атмосфера

Коли в закладі нікого немає, то створюється доволі спокійна і невимушена атмосфера. Але не уявляю, як там, коли зайняті всі столики. Довго не просидиш та про життя не подумаєш. На фоні тихо грає музика.

Місце підходить для того, щоб швиденько з’їсти тістечко, випити каву або чай та бігти далі по справах. Ця кав’ярня може стати улюбленим місцем людей, які люблять починати свій ранок зі смачного і солодкого тістечка та ароматної кави.

Оцінка атмосфери – 7/10

Кухня

Меню невелике, воно містить десерти, сніданки (чотири види), обід, каву та чай. Це говорить про те, що заклад не розпиляється на все одразу. Вони роблять мало, але дуже смачно.

Фірмовою стравою закладу є наполеон. Їх у закладі цілих 20 видів, але на вітрині було тільки три. Майже кожного дня Milly Filly змінюють їх різновиди.

Ми не виставляємо на вітрину відразу всі 20 наполеонів. Сьогодні можемо приготувати класичний, завтра зі смородиною чи крем-сиром. Так вони постійно змінюються, – розповіла касир.

Я замовила класичний наполеон, десерт Смак дитинства, кунжутне печиво та чай. Варто відзначити оригінальну подачу замовлення – дерев’яні дощечки у вигляді сердечка з емблемою Milly Filly. В багатьох кав’ярнях замовлення приносять на звичайній тарілці.

Також на кожному столі стоїть частування, що дуже приємно. Дуже важливо те, що частування змінюють після кожного відвідувача.

Наполеон для багатьох – це спогади дитинства. В Milly Filly він живильний з помірною начинкою, ніжний, м’який заварний крем та хрусткі коржі.

Смак дитинства – абсолютно натуральний десерт. Він містить чорнослив, сметану, цукор, печиво савоярді та грецький горіх.

Кунжутне печиво – ніжне хрустке печиво з чорним та білим кунжутом. Гарний варіант того, що можна взяти з собою разом з кавою або чаєм.

Здавалося, замовлення тільки-но приготували, воно тануло у роті. Рідко де в кав’ярнях є своя кухня з кондитером.

Торти в нас перебувають на вітрині не більше 2-3 днів, а частіше всього розходяться за день. Зазвичай готують у кондитерській та везуть до нас, але наполеон можуть готувати і тут, оскільки в нас є кухня та кондитер, – зауважила дівчина.

Складно не повірити, адже все було смачним та свіжим. Можливо пощастило, що мені не дістався торт триденної давності.

Це один з найсмачніших наполеонів, які я куштував, – сказав відвідувач кав’ярні.

Оцінка кухні – 9/10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Milly Filly склав 197 грн, 20 грн залишила на чай.

Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Milly Filly вона коштує 40 грн. Тож цінова політика закладу цілком прийнятна.

Можливо ви знаходитесь у центрі Києва та не знаєте, де випити кави або смачного чаю, тоді цілком рекомендую кав’ярню Milly Filly та їх фірмовий наполеон.

Оцінка цінової політики – 7/10

Загальне враження

В цілому, якби я проходила повз кав’ярню Milly Filly, то зашла б на десерт чи філіжанку кави. Але для зустрічі з подругою це місце не рекомендувала б. Занадто тісно та секретами не поділишся.

Персоналу варто бути уважнішими до своїх клієнтів. Якщо вже зробили розголос у ЗМІ, то стежте хоча б за чистотою.

Загальна оцінка закладу – 7/10.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад у якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами.

Каріна Зуєва