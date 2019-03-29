Кабмін дозволив водіям підтверджувати наявність обов’язкового страхування в електронному вигляді.

Для підтвердження наявності страхування на автомобіль водіям не обов’язково показувати його у паперовому вигляді. Відтепер це можна робити з екранів гаджетів.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Водії зможуть показувати як паперовий варіант страхування цивільно-правової відповідальності, так і електронний.

Відповідне рішення дає можливість для власників підтвердити наявність внутрішнього електронного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності відомостями в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України.

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Постанову було прийнято для забезпечення контролю за наявністю договорів обов’язкового страхування та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

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