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Факти / Україна / Суспільство

Каші “Малышка” тепер в новому дизайні

Партнерський матеріал

ТМ “Малышка” пропонує покупцям п’ять видів молочних каш з різними смаками, виготовлених з екологічної сировини.

Каші “Малышка” тепер в новому дизайні

Каші ТМ “Малышка”, які виробляє ТОВ “Хорольський завод дитячих продуктів харчування”, з’явилися на полицях магазинів в нових упаковках.

До уваги покупців пропонують п’ять видів молочних каш: гречана, рисова, гречано-рисова, кукурудзяна, а також із суміші рису, кукурудзи, вівса, гречки.

Всі каші виготовлені виключно з екологічно чистої сировини, багаті на кальцій, залізо, а також містять 13 вітамінів.

Також важливо, що асортимент молочних каш ТМ “Малышка” підібраний з урахуванням українських традицій і смакових переваг дітей. Причому, годувати ними можна діток як з 4-х і 5-ти місячного віку, так і дошкільнят, і школярів.

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Каші “Малышка” тепер в новому дизайні / 5 фотографий

Більш того, каші Хорольського заводу підійдуть навіть дорослим людям, які дотримуються дієти. Адже у молочних сумішей надзвичайно ніжна консистенція, і вони легко засвоюються організмом.

Висока якість каш ТМ “Малышка” вже встиг оцінити Центр сертифікації “Халяль”, у якого, як відомо, досить жорсткі вимоги до продуктів.

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