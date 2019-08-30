31 серпня професійне свято у військових та цивільних авіаторів. Найкращі привітання у День української авіації, читайте на Фактах ICTV.

День авіації – це професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту. Святкується в останню суботу серпня.

Свято встановлено указом президента України від 16 серпня 1993 року.

Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 729,8 тис. кв. км. В Україні створено об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху.

Україна – держава з повним авіаційним циклом, що має ефективну систему державного регулювання авіації, власну профільну освіту, підприємства літакобудування, розвинену мережу аеропортів і сучасну аеронавігаційну систему.

Факти ICTV зібрали для вас найцікавіші привітання до Дня авіації.

***

Колись в дитинстві, як мрійник,

Очі ти до неба піднімав.

Тепер ти льотчик – випробувач –

Досяг того, про що мріяв!

У День авіації бажаю,

Вдалих злетів і перемог!

Нехай Бог тебе оберігає!

Щасливих днів і довгих років!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

***

Хто сказав, що люди не літають?

Є й ті, що краще всяких птахів.

Вони небо, як п’ять пальців, знають,

Але завжди з тугою дивляться вниз.

На Землі їх чекають, за ними сумують.

Дуже важливе це відчуття.

Нехай політ надійність випромінює,

І нехай м’яким буде приземлення.

***

Не стримати овацій

у свято авіації,

В день відважних льотчиків –

Штурманів висот.

Вітаємо, милі,

Ви, срібнокрилі,

Небо підкорили –

Золотий народ.

Хай Вам легко трудиться,

Все на світі збудеться,

Та шляхи заповітні

Скрізь життя пройдуть.

Неба вам високого,

Дорогі соколи,

Хай усміхається життя,

Та буде світлим майбуття.

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В Україні

Літаки,

Водять кращі

Пілоти!

Всіх, хто

У небі,

Вітаємо,

Ще вище

Злетіти бажаємо!

***

Бурхливі овації й слова красиві

Звучать в День авіації України,

Льотчиків всіх сміливих,

Стюардес умілих,

Пілотів заводних,

Славить цей вірш!

Хай легко даються перельоти вам,

Щоб в ясному небі літак літав,

Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,

Екіпаж щоб радо ваш скрізь зустрічали,

Дякую, шановні, за вашу нелегку працю,

У вашу честь звучать радісні нотки!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі –

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

Й іскристого вина!

Свято авіації

Мами України,

Будьте, як і колись,

Непохитні!

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