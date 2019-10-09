Український благодійний проект STEM IS FEM оголосив приз переможниці свого першого модулю, присвяченого темі Біотехнології – участь у найбільшому польському STEM-саміті для жінок Women in Tech Perspectywy.

Переможниця конкурсного модулю, що відбудеться у Києві 19-20 жовтня, отримає повністю профінансовану поїздку для неї і дорослого, який її супроводжуватиме, на два дні до Варшави та повний доступ до події.

– Ми запустили проект STEM IS FEM, щоб заохотити якомога більше дівчат до вивчення природничих наук та інноваційних технологій. Поїздка на STEM-саміт у Польщу для переможниці модулю Біотехнології – це можливість не тільки послухати лекції тих, хто вже досяг успіху й зміг реалізуватись у високотехнологічних професіях, але й нагода завести нові знайомства, отримати підтримку та мотивацію. Ставши частиною професійного ком’юніті, легше шукати бази для подальшого навчання та стажування. Я впевнений, саме це і потрібно старшокласницям для вдалого старту кар’єри, – розповідає один з ініціаторів проекту STEM IS FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдієв.

Минулого року на Women in Tech зібралось більше 2 500 учасників із 37 країн, аби послухати більше 100 спікерів. Цього року про свою участь вже заявили представники Стенфордського університету та найбільшої у світі організації технічних спеціалістів – Інституту інженерів електротехніки та електроніки, компаній Intel, Siemens, Facebook, Google, Cisco, Amazon та багатьох інших.

Протягом двох днів жінки з усього світу обговорюватимуть розвиток технологічних галузей та місце жінок в індустрії, ділитимуться досвідом та мотивуватимуть учасниць на нові звершення.

Передбачив проект STEM IS FEM і приз на випадок, якщо дитина не зможе поїхати за кордон. Ним стане участь у Nobilitet – київській “пре-паті” вручення Нобелівських нагород 2019. На науковій вечірці молоді українські науковці, інтелектуали та освітяни популярно розкажуть, кому та за що дістанеться Нобелівська премія у 2019-му році.

Протягом заходу відбудуться шість лекцій від кращих спікерів, які фахово розуміються на відкриттях та досягненнях у галузях фізіології та медицини, економіки, літератури, захисту миру, фізики та хімії. До того ж переможниця отримає піврічне передвступне менторство від українського науковця, який допоможе розібратися, де саме варто вивчати цікавий дівчині напрям, як потрапити на омріяну спеціальність та не розгубитися під час вступу.

STEM IS FEM – освітній благодійний проект популяризації STEM-спеціальностей серед дівчат. Метою проекту є мотивування дівчат обирати для себе STEM-професії, пов’язані із наукою, технологіями, інжинірингом або математикою.

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Ініціаторами проекту виступила група IT-бізнесменів, компанії яких працюють в Україні. У вересні проект розпочав онлайн-тестування старшокласниць з усієї України для участі у проекті.

19-20 жовтня відбудеться освітній модуль у Києві, під час якого дівчата зануряться у тему біотехнологій. Зустрінуться з жінками, які працюють у галузі, поставлять їм свої запитання, дізнаються про те, як нині розвивається тема і які кар’єрні перспективи пропонує, завітають до компаній обраного напряму.

Тестування для участі у наступному модулі, присвяченому темі IT, розпочнеться вже в листопаді.

Нагадаємо, Олексій Гончарук пропонує створити в Україні Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, для якого введуть добровільний збір з підприємців.