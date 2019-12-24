У трьох областях обмежено рух транспорту через снігопади

У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тимчасово обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов.

Для недопущення заторів рух транспортних засобів на дорогах державного значення у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тимчасово обмежується.

За даними Укравтодору, обмеження діють на таких трасах:

У Львівській області – для вантажівок з 20.00 23 грудня:

М-06 Київ-Чоп, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;

Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, ділянка Давидів-межа Івано-Франківської області;

Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка Східниця-Дрогобич.

В Івано-Франківській області – для усього транспорту з 2.00 24 грудня:

Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

Долина-Хуст, Вишківський перевал;

Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.

На Закарпатті – з 00.00 24 грудня на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;

Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

Долина-Хуст, Торунський перевал.

Вранці 24 грудня сніг з дощем спостерігається у Львівській області, дощі – у східних, центральних та південних областях, в Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях – туман, на решті території країни без істотних опадів.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Наразі проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.

Джерело: Укравтодор