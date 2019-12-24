У трьох областях обмежено рух транспорту через снігопади

У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тимчасово обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов.
Для недопущення заторів рух транспортних засобів на дорогах державного значення у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тимчасово обмежується.
За даними Укравтодору, обмеження діють на таких трасах:
У Львівській області – для вантажівок з 20.00 23 грудня:
- М-06 Київ-Чоп, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, ділянка Давидів-межа Івано-Франківської області;
- Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка Східниця-Дрогобич.
В Івано-Франківській області – для усього транспорту з 2.00 24 грудня:
- Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Долина-Хуст, Вишківський перевал;
- Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.
На Закарпатті – з 00.00 24 грудня на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:
- Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Долина-Хуст, Торунський перевал.
Вранці 24 грудня сніг з дощем спостерігається у Львівській області, дощі – у східних, центральних та південних областях, в Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях – туман, на решті території країни без істотних опадів.
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Наразі проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами.
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Джерело: Укравтодор