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Як обрати якісну та свіжу рибу: корисні поради шеф-кухарів та лікарів

Купуючи рибу на святковий стіл потрібно бути обережним. В кращому випадку можна придбати морепродукт, половина ваги якого – заморожена вода. А в гіршому – раба виявиться отруйною.

Як обрати якісну та свіжу рибу: корисні поради шеф-кухарів та лікарів

Для того щоб обрати якісну рибу для приготування, необхідно бути впевненим в її свіжості, походженні та умовах зберігання.

В першу чергу потрібно звертати увагу, щоб риба була не тільки красива, але й безпечна. Наприклад, купуючи живу рибу на стихійному ринку, треба звернути увагу чи зберігається морепродукт належним чином. Риба має бути як найдалі від підлоги та колектора.

Читайте: Чому не варто купувати в’ялену рибу на столичних ринках

Також варто дізнатися у продавця звідки риба, вони мають надати на неї документи. При їх відсутності продукт купувати небезпечно.

Однією з причин небезпеки для здоров’я може бути і перемороженість риби.

Сподіватися, що смаження або запікання врятують від проблем не варто, – каже лікар-дієтолог Людимила Гончарова.

Купуючи рибу на офіційному ринку, де адміністрація та лабораторія мають стежити за якістю, необхідно звертати увагу на маркування з датами. Якщо вам його не показали – краще пройти повз такий товар.

Якщо ви вирішили обирати рибу в супермаркеті, то будьте обачними із глазурованими продуктами. Це технологія, коли свіжу рибу заморожують при -25, а потім занурюють в холодну воду, де має з’явитися тонесенька глазур.

Льоду повинно бути не більше ніж 5% від загальної ваги. Та майже скрізь води виявляється більше, ніж самої риби. Тобто виходить, що половину грошей ми платимо за воду, а не за рибу.

Але не вся риба погана, – кажуть експерти. Просто треба знати, як її обирати. Зябра, наприклад, мають пахнути ароматом кавуна.

Шеф-кухар Сергій Юрчишин навчився обирати рибу на власному досвіді. Після того, як пару разів зробив невдалу покупку.

Перше, на що звертає увагу кухар – це на зовнішній вигляд. Очі в риби мають бути ясними і світлими, а філе має бути пружнім.

Також рибу важливо не тільки правильно готувати, а ще й правильно їсти. Запивати їжу не бажано, оскільки у шлунку знаходиться соляна кислота, яка розщеплює всю паразитну мікрофлору, а вода може цьому завадити.

Нагадаємо, у мешканця Софіївської Борщагівки діагностували ботулізм після вживання рибних консервів.

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