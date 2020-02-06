21% українців вірять, що коронавірус розробили як біологічну зброю – опитування

Половина українців бояться глобальної епідемії коронавірусу, але не переймаються через ризик захворіти і вважають дієвим методом захисту медичку маску. А кожен п’ятий вірить в те, що його зробили як біологічну зброю.

Лише один респондент з 971 сказав, що не чув про епідемію коронавірусу в Китаї. Такі результати опитування онлайн-платформи Gradus, проведеного з 31 січня до 2 лютого.

Більшість українців дізналися про китайський коронавірус з інтернет-ЗМІ – це 71,9%, або 698 опитаних.

Ще 67,3% – з новин на ТБ і 57,7% – із соціальних мереж.

Від родичів, знайомих та друзів почули про новий вірус 34,6% респондентів.

Радіо, преса та розмови на вулиці серед джерел інформації про нову хворобу набрали від 12,7% до 15,6%.

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Окрім того, схоже, що українці не дуже переймаються через ризик захворіти на коронавірус, оцінивши його у 4,49 бала за 10-бальною шкалою, а таку ймовірність – у 3,44 бала.

Окрім того, свою обізнаність щодо способів інфікування коронавірусом респонденти оцінили у 5,67 бала. Щодо способів лікування обізнаність нижча – 3,35.

Більшість переконані, що для уникнення зараження коронавірусом необхідно носити маску в місцях масового скупчення людей (39,2%) та закрити авіасполучення з Китаєм (32,9%). Водночас 28,4% респондентів вважають, що авіарейси з українцями, які прибувають з Китаю, недостатньо перевіряють на наявність коронавірусу.

Майже 21% вважає, що витік коронавірусу відбувся з лабораторії біологічної зброї.

Інформаційна довідка. Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тисяч мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: 31.01-02.02.2020

Розмір вибірки: 901 респондентів.

Похибка вибірки склала 3,1%.

Із детальними результатами дослідження можна ознайомитися за запитом [email protected]

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

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