Помер Іван Бокий – нардеп трьох скликань

Іван Бокий, нардеп трьох скликань від Соціалістичної партії, помер 24 березня у віці 78 років.

Про смерть Бокого повідомив у соцмережі колишній нардеп, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко.

– Помер народний депутат України трьох скликань Іван Бокий. Сьогодні на 79 році життя відійшов у вічність відомий український журналіст, громадський діяч, народний депутат України III, IV і V скликань, голова фракції соціалістів у Верховній Раді України Іван Сидорович Бокий, – написав він.

Ніколаєнко повідомив, що прощання з Бокієм відбудеться орієнтовно 26 березня в 11.00 в селі Проців Бориспільського району Київської області.

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За даними ЗМІ, кілька років він боровся з раком, а останні дні провів у Феофанії.

Іван Бокий був родом із села Пронозівка Глобинського району Полтавської області. Окрім законотворчої діяльності, займався журналістикою: був заступником головного редактора газети Сільські вісті та шеф-редактором газети Селянська правда від Івана Бокого. Він є автор нарисів Гілка пушкінського роду.

Днями померла Ірина Бекешкіна – відомий соціолог, директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України.